Tovább élhet, aki fiatalabbnak érzi magát

Ha fiatalabbnak érezzük magunkat a valós korunknál, az védőhálót képezhet a stressz ellen, és számos előnnyel jár egészségünkre nézve - sőt, akár az életünket is meghosszabbíthatja, derült ki egy nemrég végzett német kutatásból, melyről a WebMD számolt be.

A kutatásról

A tudósok több mint ötezer középkorú és idős felnőttet vontak be munkájukba, az alanyok átlagéletkora 64 év volt. Arra kérték őket, hogy három éven keresztül rendszeresen számoljanak be arról, hány évesnek érzik magukat, mennyi stressz éri őket, illetve hogyan teljesítenek olyan hétköznapi feladatokban, mint a séta, az öltözés vagy a fürdés. A válaszokból kiderült, hogy a nagyobb stresszről beszámolók a napi rutintevékenységekben is rosszabb teljesítményt jelöltek meg, és ez az összefüggés a kor előrehaladtával egyre jobban látszott. Azoknál viszont, akik fiatalabbnak érezték magukat a valós életkoruknál, más volt a helyzet: náluk a kutatók szerint kevésbé rajzolódott ki ez az összefüggés a stressz és a napi teendők ellátása közt.

Akik fiatalabbnak érzik magukat a koruknál, aktívabbak lehetnek kortársaiknál. Fotó: Getty Images

Aktívabbak és magabiztosabbak lehetünk

A tanulmány vezető szerzője, Markus Wettstein szerint azok, akik fiatalabbnak érzik magukat a koruknál, "elkötelezettek lehetnek az egészségvédő viselkedésformák mellett", így például aktívabbak lehetnek kortársaiknál. Továbbá, ha úgy gondoljuk, hogy a korunk csak egy adat a személyi igazolványunkban, nincs különösebb jelentősége a hétköznapokon, az remek motiváció is lehet: nagyobb magabiztossággal ruházhat fel, hogy bizonyos teendőket igenis képesek vagyunk sikeresen és hatékonyan teljesíteni.

A pozitív körforgás

Egy amerikai professzor, Jim Maddux szerint nem meglepőek ennek a tanulmánynak az eredményei, de szerinte figyelemreméltó, amire a tudósok rámutatnak: ha fiatalabbnak érezzük magunkat, az megvédhet a stressz egészségre káros hatásaival szemben. És ez a hatás az idő múlásával egyre erősebb lehet. Továbbá arra is utalt, hogy a magukat a valós életkoruknál fiatalabbnak érző emberek általában jobban figyelnek önmagukra - egészségesen étkeznek, sportolnak stb. -, ezáltal egy pozitív körforgásba kerülnek: folyamatosan fenntartják, illetve tovább erősítik magukban azt, hogy ők bizony még ráérnek megöregedni.