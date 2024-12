Nem bírja sokáig a karácsonyfád? Ez a 3 leggyakoribb oka, hogy hamar hullani, száradni kezd

Természetes, hogy a vágott fenyő idővel hullatni kezdi tűleveleit, örökzöld ágai pedig barnán és száradtan lógnak az ünnepek elmúltával. A karácsonyi hangulathoz azonban fontos lenne, ha minél tovább megőrizné pompáját a karácsonyfa. Mutatjuk, az Otthonok & Megoldások cikke szerint milyen hibákat kell elkerülnöd ahhoz, hogy a fenyő minél tovább az otthonod éke lehessen.

Néhány dologra oda kell figyelned, hogy tovább elálljon a vágott fenyő. Fotó: Getty Images

Ne tartsd túl meleg helyen!

Te talán jobban érzed magadat attól, hogy néhány fokkal feljebb állítod a termosztátot, a fenyő azonban egészen biztos, hogy nem fog örülni neki. Ez az örökzöld ugyanis nem egy trópusi növény, nagyon meleg környezetben tehát elpusztul. Jobban teszed, ha a karácsonyfát a fűtőtesttől minél messzebb állítod fel, és rendszeresen átszellőzteted a helyiséget, amelyben ékeskedik.

Adj neki elég vizet!

Talán elsőre nem is gondolnád, de a gyökerek nélküli, vágott fenyőnek is kell víz. Akkor érzi magát a legjobban, ha sosem hagyod, hogy teljesen elfogyjon alóla a folyadék – ehhez egy nagyobb fa esetén akár napi fél liter vizet is bele kell öntened a víztárolós fenyőtalpba.

Figyelj az állandó páratartalomra!

Fenyőfád akkor is hamar hullatni kezdi a tűleveleit, ha a környezetének páratartalma állandóan ingadozik. Érdemes tehát beüzemelni egy légtisztítót, párásítót vagy éppen párátlanítót, hogy kiegyensúlyozottabban tarthasd a levegő páratartalmát.