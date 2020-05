Mutatjuk, hogyan hat az érintés az agyra

MR, CT, ultrahang, röntgen - ez történik, amikor átvilágítják a pácienst. Részletek itt.

A mágnesesrezonancia-vizsgálat (MRI) részletes képet ad az emberi testről, ezáltal fontos információkkal szolgálhat számos betegség diagnózisának felállításához. A koponya MR-vizsgálata során általában agyi elváltozások jelenlétét igyekszenek feltérképezni az orvosok, a finnországi Aalto Egyetem és a Turku PET Centre szakemberei azonban egészen más célból fejlesztették tovább a képalkotó eljárást. Berendezésükben egyidejűleg két ember foglalhat helyet, akik agyi aktivitását így egyszerre tudják nyomon követni.

Szimultán MR-felvétel egy egymással fizikai kontaktusban lévő párról. Fotó: Ville Renvall/Aalto University

A finn kutatók el is végeztek egy kísérletet, aminek során arra szerettek volna választ kapni, hogy miként aktiválják az egyes agyi régiókat a társas érintkezések. Ehhez összesen 10 szerelmes párt vontak be vizsgálatukba, akiket egyenként 45 percre fektettek be közösen az átalakított MR-berendezésbe. A párok egymással szemben és fizikai kontaktusban, szinte összeölelkezve helyezkedtek el az eszközben. A feladatuk csupán annyi volt, hogy amikor erre utasították őket, érintsék meg egymás ajkát felváltva. Eközben a kutatók folyamatosan felvételeket készítettek az alanyok agyi működéséről.

A képalkotás tanúsága szerint a párok motoros és szenzoros agyi területei egyszerre aktiválódtak. "Társas interakciók során az emberek agya szó szerint szinkronba kerül. Egy másik személy mozgásának mentális lekövetése valószínűleg egyike a társas érintkezések legalapvetőbb mechanizmusainak. Az új technológia teljesen új lehetőségeket teremt arra, hogy ezen interakciók agyi mechanizmusait tanulmányozzuk" - fogalmazott Lauri Nummenmaa, a Turku PET Centre kutatója. "Beszélgetés vagy éppen problémamegoldás során az emberek agyi funkciói rugalmasan összekapcsolódnak egymással. Nem érthetjük meg azonban a társas érintkezések agyi alapjait, ha nem tudjuk egyszerre megfigyelni a két érintett személy agyműködését" - tette hozzá Riitta Hari, aki szerint a kísérlet egy remek kezdet a természetes emberi interakciók tanulmányozása terén.

Eredményeiket a kutatók a Frontiers in Psychiatry folyóirat Social Interaction in Neuropsychiatry című tematikus kiadásában tették közzé április 28-án.

Forrás: aalto.fi