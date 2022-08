Az egészséges önkép a lelki egyensúly alapja, hiányában pedig az élet számos területén hátrányba kerülhetünk. Önbizalom híján nehezebben lépkedünk fel a munkahelyi ranglétrán, kevésbé érzényesülünk a párkapcsolatokban, de összességében is kevésbé vagyunk boldogok és elégedettek az életünkkel. Az önértékelési zavarokkal küzdő emberek körében nagyobb az esélye az olyan mentális betegségek kialakulásának is, mint például a depresszió, melynek a testi egészségünkre is súlyos hatása lehet. A Psychology Today cikke összegyűjtött néhány olyan tanácsot, ami segíthet önbizalmat nyerni.

Fokuszáljunk magunkra, ne pedig másokra

Egy nemrégiben készült tanulmány, amely az alacsony önbizalom hátterében álló okokat vizsgálta, arra a következtetésre jutott, hogy az érintettek minden esetben másokra koncentráltak és a környezetükben lévőket helyezték előtérbe maguk helyett. A kutatást végző Joshua Guilfoyle pszichológus szerint ezek az emberek inkább a fenyegetésekre, a konfliktusokra és a bizonytalanságra összpontosítanak, mint saját céljaikra, vágyaikra és szükségleteikre. Emiatt hajlamosak többször bocsánatot kérni és meghunyászkodni igazságtalannak tűnő helyzetekben is.

A magabiztos emberek az élet legtöbb területén sikeresebbek is. Fotó: Getty Images

Hogy ezen a helyzeten javíthassanak, az érintetteknek érdemes rendszeresen időt szánni arra, hogy magukra fókuszáljanak. A pszichológus szerint egy énközpontú perspektívát kell kialakítani, melyben mi magunk is tisztában vagyunk a saját céljainkkal és az elérésükhöz szükséges eszközökkel. Persze túlzásba sem szabad vinni az énközpontú gondolkodásmódot a szakember szerint, főleg úgy nem, hogy az a mások iránt táplált empátia rovására menjen.

Nézzünk szembe a kihívásokkal

Az alacsony önbizalommal rendelkező emberek általában elkerülik a kihívást jelentő feladatokat, mert félnek a kudarctól és nem tartják magukat alkalmasnak. Egy nemrégiben készült kutatás, amely az imposztor-szindróma okait vizsgálta (melynek alapja az, hogy az érintett egyfajta "imposztornak" hiszi magát a munkahelyén, és úgy véli, pozícióját csak egy véletlennek köszönheti és nem érdemelte azt ki), az alábbi tanácsokat adta az érintetteknek:

Tanuljunk a kudarcokból: igenis vállaljuk azokat a feladatokat, amelyek első ránézésre talán meghaladhatják a képességeinket. Hogyha kudarcot is vallunk, leszűrhetjük a megfelelő tanulságokat és nagyobb tapasztalattal vállalhatunk fel ismét hasonló feladatokat a későbbiekben.

Készüljünk fel arra, amitől félünk: a siker alapja sok esetben az, hogy tartunk valamitől, de éppen emiatt fel is készülünk a legrosszabb forgatókönyvekre is. Így hatékonyabbak lehetünk azoknál az embereknél, akik elbizakodva, de megfelelő felkészültség nélkül vágnak bele ugyanabba a feladatba.

Csitítsuk el a becsmérlő hangokat legbelül: "Úgysem fog sikerülni!" "Megint fel fogsz sülni!" Ilyen és hasonló mondatokat gyakran fogalmazhat meg önmagában az önbizalomhiányos ember. Ne gyengítsük meg tudatosan a hitünket önmagunkban, helyette inkább bátorítsuk fel magunkat motiváló gondolatokkal, merítsünk erőt korábbi sikereinkből.

Uralkodjunk az érzelmeinken

Időnként mindenki érezheti úgy, hogy az érzelmei elhatalmasodnak rajta, ami ellehetetleníti a racionális döntéshozást és az önbizalmat is rombolja. Egy nemrégiben készült tanulmány öt kulcsfontosságú lépést sorolt ​​fel azoknak az embereknek, akik jobban kontrollálni akarják érzelmeiket: