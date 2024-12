Így tehet boldogabbá a korai karácsonyi dekoráció

Vannak, akik november elején rögtön elkezdik előszedni a kültéri égősorokat, de az sem ritka, hogy már egy-két héttel szenteste előtt felállítják és feldíszítik otthon a frissen vásárolt fenyőfát az ünnep igazi rajongói. A szomszédok talán furcsállják mindezt, Amy Morin pszichoterapeuta azonban azt javasolja a Psychology Today oldalán, hogy mások rosszallása ne tántorítson el senkit attól, hogy már idejekorán engedjen a csábításának. Egyes kutatások szerint ugyanis a karácsonyi dekoráció jót tesz lelki állapotunknak, és minél hamarabb kerülünk ünnepi hangulatba, annál hamarabb élvezhetjük a pozitív ingereket.

A karácsonyi dekoráció segít ünnepi hangulatba kerülni. Fotó: Getty Images

A hagyományos dekoráció nosztalgiával tölt el

A legtöbbekben a karácsony kellemes emlékeket idéz, legyen szó akár az ajándékvárás izgalmáról gyerekként, akár a családi ebédekről, vacsorákról, amikor mindenki összegyűlt az ünnepi asztal körül. Amint aztán évről évre előkeressük a dekorációt, hogy feltegyük, vagy elkezdünk karácsonyi dalokat hallgatni, rögtön előjönnek a korábbi élmények. Az ünnepi látvány, hangok és illatok mind-mind nosztalgiával töltik el az embert, és egyszersmind közelebb érezhetjük magunkat emlékeinken keresztül a szeretteinkhez, beleértve azokat is, akik már nem lehetnek közöttünk. Ilyen módon az emlékek erősítik a társas kapcsolatokat, értelmet adnak a dolgos mindennapoknak, de még a szorongást is enyhíthetik. Így aztán, ha viszonylag korán kitesszük a karácsonyi díszeket, lényegében a nosztalgiával telő időszakot hosszabbítjuk meg – annak minden előnyével.

A kültéri díszek segítenek kapcsolatot teremteni

Sokan félnek attól, hogy ha túl korán kiteszik az ünnepi fényeket a házra, a szomszédság furcsán néz majd rájuk. Morin szerint azonban nem érdemes túlzottan alárendelni magunkat ezeknek az aggodalmaknak. Sőt, valójában tudományos bizonyítékok támasztják alá, hogy a korai dekoráció szimpatikus lehet mások számára. Ha belegondolunk, az égősorok és egyéb díszítő elemek barátságosságot és megközelíthetőséget sugároznak. Ha pedig már korán feltesszük ezeket otthonunkra, az több időt biztosít a szomszédoknak e pozitív érzelmek megélésére, egyben több lehetőséget, hogy kapcsolatot építsünk velük. Márpedig kutatások sora igazolja, hogy a társas kapcsolatok boldogabbá teszik az embert az olyan tényezőknél, mint akár a pénz, a hírnév vagy a munkahelyi státusz. „Mindegy, hogy egy szomszédod áll meg az utcán, hogy megcsodálja a kivilágítást, vagy egy rég nem látott barát hív fel, hogy látta az autóból, milyen szépek a díszeid, a dekoráció egy jel a közösség felé, hogy nyitott vagy mások iránt” – summázza a szakértő.

Nem kell mindent boltban megvenni – egy kis ötletességgel házilag is mutatós karácsony dekorációt készíthetsz. Mutatunk néhány tippet ehhez.

A pozitív kisugárzás visszafelé is hat

Ha pozitív tevékenységekben veszel részt, az hangulatodat is javítja, még ha nem is feltétlenül érzed így. Ezen az elven alapul a kognitív viselkedésterápia is, ahol a "viselkedj úgy, mintha..." típusú megközelítés képes valódi érzelmi változásokat előidézni. Ha tehát úgy viselkedsz, mintha teljes mértékben eluralt volna az ünnepi boldogság, az valóban ünnepi boldogsággal tölthet el. Nem érdemes tehát addig halogatni a dekorációt, amíg megjön hozzá a kedved – inkább fordítsd meg a dolgot. Annál is inkább, mert így nem kell majd stresszelned az utolsó pillanatos kapkodás miatt.