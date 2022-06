Hogyan segíthetünk egy haldoklónak?

Egy családtag elvesztése az egyik legszörnyűbb dolog, amelyet az ember megtapasztalhat az életében. Még jobban megnehezíti a helyzetet, ha végig kell néznünk szerettünk leépülését, fájdalmait és kétségbeesését. A súlyos beteg támogatása ilyenkor kulcsfontosságú ahhoz, hogy életének utolsó időszaka elviselhetőbbé váljon. A PsychologyToday összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat.

Minden halál más: egyesek számára a vég hirtelen jön, míg másoknál hosszú hónapokig, akár évekig tartó leépüléssel jár végzetes betegségük. Vannak, akik úgy érzik, hogy a testük gyengül, miközben az elméjük tiszta marad, míg mások fizikailag egészségesek maradnak, de kognitív funkcióik folyamatosan leromlanak. A National Institute of Aging (NIA) Gondoskodás és kényelem az élet végén című cikke szerint a haldokló embereknek négy területen van szükségük támogatásra: fizikai kényelem, mentális és érzelmi szükségletek, lelki szükségletek és a hétköznapi élet fenntartása terén.

Fizikai támogatás

A fizikai támogatás egyik legfontosabb része a beteg fájdalmainak enyhítése. Ha a gyógyszerek hosszú távú hatásaival már nem is kell számolni, semmiképpen sem szabad többet adni a betegnek annál, amennyit az orvos előírt és engedélyezett. Fontos lehet, hogy a fájdalomcsillapító gyógyszert még a fájdalom kezdete előtt adjuk be.

Egy halálos beteg számára a testi és lelki támogatás is kulcsfontosságú. Fotó: Getty Images

Emellett fontos, hogy a betegséggel járó egyéb tüneteket is kezeljük. Foglalkozni kell a sok fekvés miatt kialakuló keringési problémákkal, a bőrszárazsággal és a sebek ellátásával is. Lehetőség szerint a kényelemről is gondoskodni kell: már az is sokat számíthat, ha rendszeresen megigazítjuk a beteg párnáját. Érdemes tudatosan felkészülni a ránk váró feladatokra ahelyett, hogy rendszeresen a beteget kérdeznénk arról, mire van szüksége.

Mentális és érzelmi szükségletek

Fontos, hogy a beteg lelki problémáival is legalább annyira törődjünk, mint a testiekkel. Míg ugyanis a testi panaszokat többnyire kezelheti valamilyen orvos, a lelki tünetekkel már sokkal kisebb arányban foglalkoznak szakemberek. Hogy erre felkészíthessük magunkat, érdemes felvenni a kapcsolatot egy olyan szakemberrel, aki ismeri az életvégi problémákat és a kezelésükben is hasznos tanácsokkal szolgálhat. Haldokló szerettünknek több olyan félelme és aggálya lehet, amelyeken egy mentális egészségügyi szakember segíthet. Pszichiátriai gyógyszeres kezelésre is szükség lehet súlyos depresszió vagy szorongás esetén.

Néhány ember fél attól, hogy a legvégén egyedül marad, ezeket az érzéseket pedig (sok esetben akaratlanul) a család is felerősítheti – olvasható az NIA anyagában. Előfordulhat, hogy a család és a barátok nem tudják, hogyan segítsenek vagy mit mondjanak, ezért a látogatással is felhagynak, és már a gyászreakciót átélve vonulnak vissza. "Jó barátnak vagy élettársnak lenni azt jelenti, hogy a végsőkig a szeretted mellett kell maradnod, még ha ez nehéz is számodra" - hívja fel a figyelmet az NIA.

Lelki szükségletek

Ahogy a beteg egyre közelebb kerül a halálhoz, fokozott érdeklődést mutathat a spiritualitás iránt még akkor is, ha korábban nem volt vallásos és nem foglalkoztatták ilyen gondolatok. Mindez az evilági léttől való búcsúzást is megkönnyíti, mert nyugalommal tölti el a gondolat, hogy az élet csupán valami sokkal nagyobb része. Segíthet emellett az is, ha a beteg több időt tud tölteni a természetben. Ez nemcsak a fizikai egészségére lehet pozitív hatással, de jobban átérezheti így azt, hogy milyen apró és mégis fontos helyet foglalunk el a világban.

Sok haldoklót nyugtalansággal tölthet el az a gondolat, hogy valamit nem rendeztek el az életükben. Segíteni kell őket abban is, hogy elsimíthassanak megoldatlan problémáikat, nézeteltéréseiket a családtagokkal.

Őrizzük a normalitást

Nem szabad hagyni, hogy a haldokló beteg környezete egy kórházi elfekvő, vagy még rosszabb esetben egy halotti ravatalozó érzetét keltse. Amennyiben az otthonában látogatjuk, vagy ápoljuk őt, törekedni kell rá, hogy a helyiség a normális hétköznapokat tükrözze. Rakjunk rendet, takarítsunk fel, próbáljuk elrejteni a gyógyszeresdobozokat, és rendezzük be a beteg szobáját a kedvenc dolgaival: például fényképekkel, régi emlékeket felidéző tárgyakkal. A legfontosabb azonban, hogy azok a szerettei is rendszeresen körbevegyék, akik mellett az egész életét leélte. Rengeteget segíthetünk már pusztán a jelenlétünkkel is, vagy ha teljesen hétköznapi dolgokról csevegünk vele. Ezzel is elterelhetjük kissé a figyelmét a legsúlyosabb gondolatokról, amelyek az utolsó napokban megkörnyékezik.