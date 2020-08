Frissítő tippek kávé helyett

Mindenki életében vannak olyan helyzetek, amikor nem tudja kipihenni magát, mégis teljesíteni kell. A legegyszerűbb ilyenkor inni egy kávét vagy az energiaital után nyúlni. Azonban ezeknek hosszú távon nincsenek jó hatásai. Mit tehetünk?

Tudta-e? A szív maga is egy nagy izom, melyet ugyanúgy formában kell tartani, mint egyéb izmainkat. A mozgás a szívünket is óvja - olvasson tovább!

Szundikáljunk - de tartsuk be a szabályokat!

Együnk valamit!

Egy jó beszélgetés felüdít kávé nélkül is

Beszélgessünk!

Kapcsoljuk fel a villanyt!

Az édesség ugyan gyors energiát adott, de egy óra múlva az alanyok már újból fáradtságra panaszkodtak. A sétálók azonban két óra múlva is energikusabbnak érezték magukat. Aés friss oxigénnel tudjuk feltölteni a sejtjeinket. szundikálás valóban energiával tölthet fel, de nem minden esetben.(az ideális időtartam 5 és 25 perc közötti), ne szundikáljunk egynél többször, és ne válasszunk a normál lefekvési időnkhöz túl közeli időpontot. Ha erre nincs lehetőségünk, legalábblehunyt szemmel. Ez a szemünknek is jót tesz.De egyáltalán nem mindegy, hogy mit. A zsíros fogások csak elnehezítenek, a cukorban gazdag ételek pedig gyors energiát adnak ugyan, de a hatásuk hamar elmúlik, és az élénkségetkövetik. Az ideális nassolnivaló fehérjében és lassú felszívódású szénhidrátokban gazdag.Akár egy új filmről csevegünk a barátainkkal, akár egy ötletről vitatkozunk a kollégánkkal, a beszélgetés hatására , így kevésbé fogjuk fáradtnak érezni magunkat. A szakemberek szerint a legerősebb hatása a politikai témáknak van, azonban ez talán a legveszélyesebb terület is egyben.A sötét, félhomályos környezet fokozza az álmosságot , ezért igyekezzünk minél fényesebbé tenni a munkahelyünket, otthonunkat. Az ideális a természetes fény, húzzuk tehát fel a redőnyöket és tárjuk ki az ablakokat, ha az idő is engedi. A friss levegő szintén frissítő hatású, különösen akkor, ha jó mélyeket lélegzünk. Ez ugyaniscsökkenti a vérnyomást, javítja a vérkeringést és oxigénnel látja el a sejteket.