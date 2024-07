Ez a különbség a borravaló és a szervizdíj között

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) arra figyelmezteti a fogyasztókat, hogy gondolják végig, kit kívánnak díjazni borravalójukkal, és ennek megfelelően döntsenek róla.

A szervizdíj avagy felszolgálási díj a vendéglátóhely egy jogszabályban meghatározott bevételi típusa, amelynek megfizetése nem opcionális, a fogyasztónak meg kell fizetnie. Ezt a bevételt kizárólag a dolgozók bérére fordíthatja a munkaadó, és nemcsak az adott felszolgálót illeti meg, hanem valamennyi ott dolgozó személy részesül belőle előre meghatározott mértékben.

A szervizdíj mértékét a vendéglátóhely szabadon határozhatja meg, azonban köteles feltüntetni az étlapon és egyéb tájékoztatási felületeken. Előnye, hogy kedvezményes adózásából fakadóan hozzájárulhat a dolgozók méltányos bérezéséhez.

Illusztráció. Fotó: Getty Images

A borravaló ezzel szemben önkéntesen adható juttatás, amelynek mértékét a fogyasztó határozza meg. A vendég ezzel is kifejezheti elismerését és köszönetét a felszolgáló munkája iránt. Fontos azonban, hogy a borravaló milyen módon kerül kifizetésre, mivel ez az adózására is kihat.

Amennyiben a borravalót közvetlenül a felszolgáló kapja a végösszegtől elkülönítetten, készpénzben, akkor adó- és járulékmentes. Akkor is, ha erre a célra kijelölt borravaló-tárolóba helyezik, és annak tartalmát a dolgozók osztják szét egymás között. Azonban adó- és járulékfizetési kötelezettség terheli, ha a borravaló sorsáról a munkáltató dönt, akkor is, ha készpénzben vagy bankkártyás fizetéssel, a számla végösszegével együtt fizetik, és akkor is, ha erre a célra kijelölt borravaló-tárolóba helyezik - áll a közleményben.