A karantén is káros

A koronavírus terjedésekor elsősorban afertőzéstesti egészségünkre gyakorolt hatása került terítékre: például hogy milyen tünetekre figyeljünk, hogyan kezeljük azokat. Kevesebb szó esik azonban arról, hogy a betegség milyen lelki terhet ró a lakosságra. Az önkéntesen vagy hatóságilag elrendelt karantén, illetve az ezzel járó szociális izoláció stresszhatása sokakra még a vírusfertőzésnél is veszélyesebb lehet.

Koronavírus: így állítsunk fel házi karantént Mire kell figyelnünk, ha önkéntes karanténba vonulunk? Kinek szükséges egyáltalán ez a lépés? Cikkünkből kiderül - kattintson!

Az ember alapvetően társas lény, az izoláció így teljesen természetellenes számára. Az egyedüllét káros hatásait több tanulmány is igazolta már, az Európai Kardiológiai Társaság tanulmánya szerint például a magány jelentősen megnöveli számos szívbetegség kialakulásának a veszélyét. A hosszabb egyedüllét a nők esetében kétszeresére növeli a korai halálozás kockázatát, de a férfiakra sincsen sokkal jobb hatással. Egy másik tanulmány eredménye szerint a magány úgy hat az egészségünkre, mintha napi 15 szál cigarettát szívnánk el.

A kevés mozgás az érzelmeinkre is kihat

Függetlenül attól, hogy tennivaló nélkül maradunk a lakásunkban, vagy otthoni munkavégzésre állunk át, a fizikai aktivitásunk ezekben a napokban jelentősen lecsökken. Ez pedig a szellemi teljesítményünket is negatívan befolyásolhatja. A sérülés miatt kényszerpihenőre vonuló sportolóknál például megnövekedett stressz és érzelmi túlfűtöttség jelentkezik, amit a tétlenség érzése mellett a megszokottnál alacsonyabb szintű testmozgás is fűt. Ez feszültségként, haragként és más negatív érzelmek formájában is megnyilvánulhat. A Journal of Applied Physiology című szaklapban közzétett tanulmány szerint mindössze két hét tétlenség is negatív hatással van a szívünkre, csökkenti az izomtömegünket, és néhány betegség kialakulásának az esélyét is megnövelheti.

A karantén a testi és lelki egészségünknek sem tesz jót. Fotó: Getty Images

Az extrovertáltak nehezebben viselik a karantént

A karantén pszichológiai hatásáról a The Lancet című lap is foglalkozott, melyben 24 korábbi tanulmány eredményét vetették össze. Ezek mindegyike a karantén pszichológiai hatásairól írt egy járvány kitörésekor, és arra jutott, hogy az izolációban eltöltött idővel egyenes arányban nő a poszt-traumás stressz szindróma, a szorongás és a depresszió tüneteinek előfordulása. Különösen veszélyeztetettek azok a személyek, akik már amúgy is küzdenek valamilyen mentális betegséggel.

Persze azok az emberek, akik a hálószobájukba visszavonulva vészelnének át egy nagyobb járványt, általában sokkal rosszabbul érzik magukat, mint azok, akik a lakásból kilépve igyekeznek minél több időt a szabadban tölteni. A személyiségünk is jelentősen befolyásolja, hogyan éljük meg a bezártságot: az élénk szociális életet élő extrovertált emberek értelemszerűen sokkal rosszabbul viselik a karantént, mint az introvertáltabb társaik, akik különben is szeretnek több időt a világ elől elvonulva tölteni.

Szerencsére manapság már a négy fal között sem kell elszakadnunk a többi embertől, az interneten keresztül ugyanis akár egész nap veszély nélkül érintkezhetünk a családunkkal és a barátainkkal. Habár ezek a beszélgetések nem helyettesíthetik a személyes találkozásokat, lényegesen enyhíthetik a karanténba vonult személy magányát, így az azzal járó testi-lelki megpróbáltatást is.

A fővárosban több járványvédelmi intézkedést is kihirdettek, több változás is várható például a BKK járatain. Erről bővebben az nlc.hu cikkében olvashatunk!

Forrás: Business Insider