Új anyagokat minősítettek dizájnerdrognak

Újabb két anyaggal bővült a dizájnerdrogok tiltólistája, amelyre így már 87 vegyület került fel.

Az elmúlt napokban lépett hatályba az a miniszteri rendeletmódosítás, amely alapján újabb két anyaggal bővült a dizájnerdrogok tiltólistája, amelyre így már 87 vegyület került fel. A hírt Rétvári Bence, a KDNP alelnöke jelentette be, aki szerint Magyarország Európában az elsők között alakította ki az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos szabályozást, amely alkalmazkodik az új dizájnerdrogok megjelenéséhez. Ez azért is fontos, mert - ahogy már korábban is megírtuk - a dizájnerdrogok vezetik a droghasználati toplistákat, illetve a kábítószer-használat miatti halálozások nagyobb része is ezeknek a szereknek köszönhető .

Tisztelt Doktornő! Szeretnék segítséget kérni. Párom 28 éves. Ritkán olyan tüneteket produkál, mintha részeg/drogos állapotba kerülne egyik pillanatról a másikra. Vörös, tág pupillák, lassú mozgás és beszéd. Sajnos a munkahelyét is otthagyta, mert ott is azt állították, hogy drogos. Annak ellenére, hogy drogtesztet csináltattak vele, ami teljesen negatív lett, nyugtatókra is. Van több hét, amíg teljesen "normális", majd előtörnek ezek a tünetek. Ő állítja, hogy nem használ semmiféle drogot. Én hinni szeretnék neki, mert ott volt a negatív teszt is, és akkor is hasonlóan meglassult volt. Egyébként nem tudom fontos-e ez, de ő elégé elvonuló alkat. Van, hogy igényli az emberek társaságát, de van, amikor teljesen elhúzódik, nem nagyon beszélget. Nem igazán társasági ember, főleg idegenekkel távolságtartó. Nagyon be tud fordulni, ha valami negatív dolog éri, úgy, hogy közben nem is látni rajta szinte semmit, csak pl. hogy egyfolytában dohányzik. Viszont nálam kimutatja a szeretetét, bármit kérhetek tőle, segít, számíthatok rá. Még ha a külvilágnak zárkózott is.... Hozzátartozik persze a dolgokhoz, hogy nem volt egyszerű gyerekkora, mert az apukája elhagyta őket (és aki soha nem volt rá kíváncsi - pedig meg is kereste), az anyukája is sokat otthagyta őket a testvéreivel. Kérdésem az lenne, mi okozhatja ezeket a ritkán előforduló tüneteket? Nagyon zavar, hogy egyszer csak "zombi" szerű lesz és bántják, hogy ilyen- olyan drogos. Esetleg lehet szó skizofréniáról vagy valami szorongásos betegségről? Persze mindenképpen MR vizsgálatot ajánlott a neurológus első körben, de azt mondja nem gondolná, hogy ez neurológiai betegség lenne, ha nem drog valóban. Nagyon várom mielőbbi válaszát. Köszönettel: Eszter

Kedves Kérdező! Amennyiben csakugyan nincs szerhasználat, úgy elsőként neurológiai kivizsgálás szükséges (elsőként epilepszia kizárása), majd ezt követően jöhet szóba pszichiátriai vizsgálat - speciális tesztek felvétele. Ne várjan...