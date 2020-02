Meglepő, mi minden okozhat függőséget

Mobiltelefon

Az új kihívás: 3 nap okostelefon nélkül - részletek itt!

A mobilfüggőség a modern kor egyik jelensége. Ha valaki éjjel-nappal a keze ügyében, bekapcsolva tartja a telefonját, mások társaságában is mindig a mobilját nézegeti, és az ébren töltött óráinak nagy részét ez köti le, annak könnyen lehet, hogy szakértő segítségére van szüksége. Ez az addikció nagyon gyakran jár együtt a közösségi médiához kötődő függőséggel, amelyben kutatások szerint a felhasználók körülbelül 8-10 százaléka szenved.

Mobiltelefon- és vásárlásfüggőség is könnyen kialakulhat. Fotó: iStock

Koffein, cukor

A koffein utáni erős vágyat sokan ismerik - ők azok, akik úgy érzik, képtelenek elindítani a napjukat egy erős fekete nélkül. Ha pedig nem kapják meg a napi adagjukat, akkor szorongás, fejfájás, vagyis tulajdonképpen megvonási tünetek jelentkeznek náluk. A szénhidrátban, cukorban és zsírban gazdag ételek pedig úgy hatnak az agyra, mint a kábítószer. Az édesség- illetve cukoréhség akár olyan méreteket is ölthet, hogy az már komoly egészségügyi problémákhoz is vezethet.

Vásárlás, szerencsejáték

A "boltkórós" kifejezés nem véletlenül született meg. Vannak ugyanis kényszeres vásárlók, akik agya dopamint termel, amikor valami új dolgot vásárolnak. Az ilyenkor őket elöntő jó érzésre pedig újra és újra szükségük van. A szerencsejáték-függőség pedig már egy elismert betegség, amely csak Amerikában körülbelül 8 millió embert érint valamilyen mértékben. Akár online, akár "élőben" játszik az érinett, az agyában ilyenkor dopamin termelődik, ugyanúgy, mint a vásárlásfüggőkében.

Plasztikai műtét, szolárium

Manapság a plasztikai műtétek egyre kevésbé számítanak ritkának vagy különlegesnek. Ráadásul egyre többen vannak azok is, akik egyszerűen mindig találnak magukon valami változtatnivalót. Sokuknak testdiszmorfiás zavara van, és egészen másnak látják a testüket, mint ahogyan valójában kinéz. Ezt olyan, az agyban termelődő kemikáliák okozzák, amelyek a függőség kialakulásában is szerepet játszanak. Nagyon káros függőség az is, ha valaki a napozásról, barnulásról nem képes lemondani. Vannak, akiknél az UV-sugárzás hatására termelődő endorfin által keltett jó érzés annyira nélkülözhetetlenné válik, hogy akár a napégést, sebeket és bőrrákot is megkockáztatják érte.

Sportolás, szex

Azt hinnénk, hogy ha valaki a sportolástól válik függővé, az biztosan nem lehet rossz. Lehetnek azonban olyan esetek, amikor a mozgás hatására termelődő endorfin miatt valaki annyira túlterheli edzéssel a szervezetét, hogy lesérül vagy megbetegszik, ezért valójában ez is egy veszélyes addikció. A szex- és pornófüggés is létező probléma. Az ebben szenvedő betegek agyműködése hasonló, mint a játékfüggőké és a drogfüggőké.

Forrás: webmd.com