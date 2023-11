A WHO adatai szerint a krónikus betegségek világszerte az összes haláleset közel 70 százalékáért felelősek. Ezek a betegségek leginkább négy életmódtényezőhöz kapcsolódnak: a helytelen táplálkozáshoz, a mozgásszegény életmódhoz, a dohányzáshoz, valamint a túlzott alkoholfogyasztáshoz – csupa olyasmihez, ami választható. Szintén a döntéseink súlyát mutatja, hogy akik hetente legalább 2,5 órát mozognak, átlagosan 4,2 évvel élnek tovább. Az ártalomcsökkentés nemcsak azt jelentheti, hogy nem teszek meg valamit, ami árt, hanem azt is, hogy olyan változtatásokat iktatok be az életrendembe, amelyek csökkentik a kockázatot.

Fotó: Philip Morris Magyarország Kft.

Ma már a dohányzáshoz kapcsolódó ártalomcsökkentés lehetőségei is széles skálán mozognak. Az egyik végpont a cigarettázás: ha nem változtatunk semmin, az a legártalmasabb az egészségre nézve. A másik véglet, ha nem dohányzunk – ez a lehető legjobb, amit tehetünk. De ha nem tudjuk teljesen megszüntetni az ártalmat, akkor is van lehetőség csökkenteni!



A magyarok közel egynegyede dohányzik, ám tízből négyen nem tudják, hogy az új típusú technológiák (például a hevítéses dohánytermékek, az e-cigaretta, a nikotinpárna) használata során nincs égés, így nincs füst és hamu sem, ezért jócskán csökkenthető a dohányzáshoz kapcsolódó károsanyag-kitettség: a cigarettához képest akár 70-95 százalékkal is. Azonban a füstmentes technológiák esetén is fontos tudni, hogy ezek is tartalmaznak például nikotint, amely egyéb káros hatásai mellett megemeli a szívfrekvenciát és a vérnyomást, továbbá a károsanyag-kitettség csökkenés és az egészségügyi hatás közötti összefüggés vizsgálatára hosszú távú kutatások szükségesek.

Fotó: Philip Morris Magyarország Kft.