Elmúltál 60 éves? A 6 legjobb hír a tudomány szerint: nem csak a mentális egészséged jobb, mint fiatalon

Bár az emberek hajlamosak visszasírni azokat az éveket, amikor még fiatalabbak és fittebbek voltak, azért az öregedésnek is megvannak a maga előnyei – a tudomány szerint is. A WebMD cikke alapján például az alábbiak.

Kevesebb stressz

Egy amerikai felmérés szerint az idősebb felnőttek kevesebb stresszről számolnak be, mint fiatalabb társaik. Ez persze nem azt jelenti, hogy 60 felett eltűnik az életünkből a feszültség, egészségügyi és pénzügyi problémák ugyanis továbbra is felmerülhetnek. 10-ből 9 idősebb felnőtt azonban már megfelelő módon tudja kezelni a stresszes helyzeteket.

Óriási tudásbázis

Idősebb éveinkben már bölcsek is vagyunk, ami tulajdonképpen annyit jelent, hogy remekül tudjuk használni a korábban tanultakat. Ezt „kikristályosodott intelligenciának” is hívják, és folyamatosan javul és fejlődik, még 70 éves korunkban is.

Jobb hangulat

Nem törvényszerű, hogy folyton morgó és elégedetlenkedő idős hölgy vagy úr válik belőlünk. Az életkor előrehaladtával, pontosabban a 60-as éveink alatt ugyanis a kutatók szerint boldogabbá és nyugodtabbá, kevésbé dühössé válunk. Ez vélhetően azért van így, mert az idősebbek már jobban kontrollálják az érzelmeiket, illetve jobban összpontosítanak arra, hogy kihozzák a maximumot a lehetőségeikből és az életükből.

Jobb szex

Az idősebb nők talán ritkábban szexelnek, mint a fiatalabb korosztály, de az együttlétek minősége kárpótolja őket ezért. Egy 40 év feletti nők körében végzett kutatás ugyanis kimutatta, hogy az életkor előrehaladtával javul a szexuális elégedettség.

Jobb alvás

A 60-as éveikben sokan reggeli pacsirtává, vagyis korán fekvő és korán kelő típusúvá válnak. Egy tanulmány szerint ugyan a 65 év felettiek hajlamosak éjszakánként felébredni néhányszor, a legtöbben mégis rendszeres, jó minőségű alvásról számolnak be.

Migrén – egyszer csak eltűnik

Jó hír azoknak, akik az életük jelentős részében migrénnel küzdöttek: a 70-es évekbe lépve csaknem teljesen eltűnhetnek a kellemetlenségek. A 70 év feletti nők mindössze 10 százaléka, valamint a férfiak 5 százaléka tapasztal még mindig migrént – az esetek többségében viszont fejfájás nélkül, pusztán látási vagy érzékszervi zavarként jelentkezik.