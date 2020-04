Koronavírus: ilyen tünetek is jelentkezhetnek

Az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta COVID-19 betegség tünetei közé korábban csak a lázat, a köhögést és a légszomjat sorolták, az elmúlt hetekben azonban számos olyan tanulmány jelent meg, amely más árulkodó jelekről számolt be. Ezek alapján a CDC felvette a lehetséges tünetek listájára a hidegrázást, az izomfájdalmat, a fejfájást, a torokfájást, valamit az ízlelés és a szaglás elvesztését - írta meg az Axios a CDC listájára hivatkozva.

Nemcsak a tüdőt támadja meg az új típusú koronavírus. Fotó: Getty Images

Nemcsak a tüdőt támadja

A kutatók már arra is rájöttek, hogy a súlyos tüdőgyulladást okozó koronavírus nem csupán a tüdőket támadhatja meg, hanem például az agyat vagy a szívet is, ráadásul az immunrendszerben is kárt tehet. Az orvosok szerint az új koronavírus okozta COVID-19 akár vesebetegséghez, neurológiai rendellenességekhez, szívgyulladáshoz, májproblémákhoz és bélkárosodáshoz is vezethet, de megnövelheti a vérrögök kialakulásának kockázatát is.

Mit tegyünk?

A CDC azt tanácsolja, hogy ha légzési nehézségeket, illetve tartós mellkasi fájdalmat vagy nyomást tapasztalunk, esetleg elkékülnek az ajkaink, azonnal hívjunk fel egy orvost, ugyanis könnyen lehet, hogy koronavírus-fertőzéssel állunk szemben.

