Koronavírus: így segítenek az egyedülálló szülőknek

Magyarországon körülbelül 300 ezer családból hiányzik az egyik szülő, így több mint 500 ezer gyereket nevel egyedül az édesanyja vagy az édesapja. Azért, hogy nekik a koronavírus okozta helyzetben is segíteni tudjanak, továbbra is elérhető marad a jogi segítségnyújtás, a coaching és a pszichológiai tanácsadás is - csak online keretek közé kerül. Ezek mellett segítő beszélgetésekkel, valamint állásközvetítéssel is támogatják az egyszülős családokat - írta a koronavirus.gov.hu az Egyszülős Központ tájékoztatására hivatkozva.

Online korrepetálás, élelmiszeradományok és lelki segély az egyszülős családoknak.

Fotó: Getty Images

Új szolgáltatások

A központ létrehozott egy adatbázist a nagyobb települések és a budapesti kerületek önkormányzati támogatási lehetőségeiről, a köznevelési intézmények ügyeleti rendjéről és az igénybe vehető ingyenes gyermekétkeztetésekről is. Pedagógusok segítségével pedig online tanulási támogatást is nyújtanak a gyerekeknek hét tantárgyból, a szülőknek pedig "Énidő a karanténban" címmel online egyéni és csoportos beszélgetéseket indítottak el, hogy megkönnyítsék a koronavírus miatt kialakult nehéz helyzetet. Emellett jógaórákat is tartanak, a közösségi oldalaikon pedig rövid videókban válaszolják meg az egyszülős családokat érintő kérdéseket

Segítenek, ahol tudnak

Így foglaljuk le a gyerekeket karantén idején - olvassa el a részleteket!

A központ továbbá megerősítette adományozási tevékenységét, és Budapesten kívül is meghirdette a támogatási lehetőségeket. A koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet első heteiben több száz kiló tartós élelmiszert juttattak el rászoruló egyszülős családoknak, és eddig tíz családnak adományoztak laptopot, hogy a gyerekek részt vehessenek az online oktatásban.

A tervek szerint a koronavírus-járvány idején hetente újabb élelmiszercsomagokat küldenek a rászorulóknak, valamint további családok kapnak laptopokat. A központ ezért intenzív adománygyűjtési akcióba kezdett, hogy minél több nehéz helyzetben lévőnek segíthessen.

Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány egyébként már 2018 óta működteti az Egyszülős Központot, amely többek között ingyenes szolgáltatásokkal, közösségi rendezvényekkel és a munkavállalást segítő programokkal segíti az egyedülálló szülőket.

Először találkozik újszülött kisfiával a koronavírust túlélő anya - a megható videót társportálunkon, az nlc.hu-n nézheti meg.