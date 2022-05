Kenőcsök, krémek sebekre. Hogyan segítik a gyógyulást?

Megvágjuk a kezünket zöldséghámozás közben, lehorzsoljuk a térdünket, fejünket, amikor elesünk a biciklivel, vagy megégetjük magunkat a forró vasalóval. A kisebb sebek a mindennapok részei, és általában könnyen, gyorsan gyógyulnak. A hangsúly azonban ezen van: általában. Amennyiben nem foglalkozunk az ártalmatlan(nak) tűnő sérülésekkel, akár el is fertőződhetnek. Erre utal egyébként, ha a seb duzzadttá, vörössé vagy meleggé válik, egyre jobban fáj, genny ürül belőle, illetve, ha vörös csíkok jelennek meg körülötte. Ilyenkor minél hamarabb orvoshoz kell fordulni.

A sebkezelés lépései

A megfelelő sebkezelés tehát elengedhetetlen, és szerencsére nem is túl bonyolult művelet, úgyhogy ne sajnáljunk rászánni némi időt, energiát! Az első, hogy alaposan megmossuk a kezünket langyos, szappanos vízzel – a sebhez, illetve annak környékéhez ugyanis csak tiszta kézzel szabad hozzányúlni. Értelemszerűen, ha a seb kezünkön van, semmiképpen se szappanozzuk be a sérült részt! Amennyiben látunk a sebben valamilyen szennyeződést, például földet, törmeléket, próbáljuk meg eltávolítani. Legyünk óvatosak, gyengédek! A legjobb, ha a csap alá tartjuk a sebet, és hűvös, tiszta vizet engedünk rá. Ha szükségesnek látjuk, használhatunk sebtisztító folyadékot és spray-t is.

Ha a seb vérzik, finoman nyomjunk rá egy steril gézlapot, és tartsuk ott egy ideig. Fontos, hogy ne kémleljünk alá minden pillanatban, mert ez fokozhatja a vérzést. Ha a vér átszivárogna a kötésen, tegyünk rá újat. Miután elállt a vérzés – a kisebb sebeknél ez általában hamar bekövetkezik –, jöhet az egyik leglényegesebb rész, a sebkezelő krém vagy kenőcs alkalmazása.

A megfelelő sebkezelés elengedhetetlen. Fotó: Getty Images

Ezek a készítmények azért hasznosak, mert az általuk teremtett nedves környezet klinikailag bizonyítottan elősegíti és felgyorsítja a természetes sebgyógyulást, emellett a hegek kialakulásának veszélyét is csökkenti. A sebkezelő krémek, kenőcsök védőréteget képeznek a seben, amivel megóvják a külső behatásoktól, és megakadályozzák a seb kiszáradását is. Célszerű olyan terméket választani, ami nem tartalmaz irritáló hatású anyagokat, például jódot, színezéket, illatanyagot. Utolsó lépésként mindenképpen fedjük be a sebet valamilyen sebkötözőszerrel.

Hiába viszket, ne vakarjuk

Az amerikai betegségmegelőző és járványügyi központ szerint 24 óránként érdemes ránézni a sebre. Ilyenkor el kell távolítani a kötést, és ellenőrizni, nem utal-e valamilyen jel fertőzésre. Ezt követően ajánlott újra megtisztítani, fertőtleníteni a sebet, felvinni rá a sebkezelő krémet, kenőcsöt, majd tiszta sebkötözőszert feltenni.

A kisebb vágások, horzsolások, égési sérülések néhány napon belül begyógyulnak. A folyamat során var képződik, amely megvédi a sebet a szennyeződésektől és a kórokozóktól addig, amíg a szervezet új szövettel tölti fel a sérülés miatt létrejött rést. A var megjelenése után általában már nem kell befedni a sebet. Bár a gyógyuló sérülés viszketni fog, a legjobb, ha nem vakargatjuk vagy piszkáljuk a vart – hagyjuk, hogy magától leessen, különben az egész gyógyulási folyamat kezdődhet elölről.