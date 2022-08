Az alábbiakban a Men's Health cikke alapján bemutatjuk, mik a legjobb praktikák a szúnyogcsípés okozta kellemetlenségek enyhítésére.

Miért van ez, hogy egy kellemes, szabadban töltött nyári estén valaki folyton a szúnyogokat csapkodja, más pedig békésen iszogatja az italát? Miért kínoznak egyeseket agyon a repülő vérszívók?

Gyógyszertári segítség

Szúnyogcsípés esetén kérjünk a gyógyszertárban kalaminos (cink-oxid tartalmú) krémet, amely enyhíti a viszketést – ez a tüneti kezelés meggátolja, hogy esetleg elvakarjuk a csípéséket, bár a duzzanatot nem viszi lejjebb. A hidrokortizolos krém, illetve az antihisztamin-tartalmú tabletták is jól jönnek ilyenkor, mert a viszketés mellett az egyéb bőrtünetek elmulasztásában is segítenek – ezek szintén beszerezhetők gyógyszertárban, de van, amelyiket csak orvos írhatja fel. Mindig érdeklődjünk a használandó mennyiségről, és tartsuk be az utasításokat, mert a hidrokortizolos krém túladagolása például irritálhatja a bőrt, a túl sok antihisztamin pedig hányingert , hányást és szapora szívverést okozhat.

Segíthet a jégkocka és a zabfürdő

Jót tehet a jegelés is. Ha jégkockával dörzsöljük be a csípéseket, az lassítja körülöttük a vérkeringést, így kevésbé fájnak és viszketnek majd. Jó megoldás még az is, ha beáztatott majd kihűtött teafiltereket teszünk a bőrünkre, mert a teában található tannin és koffein összehúzza az ereket, így nyugtatja a bőrt.

A zabos fürdő szintén ajánlott, mert nyugtat, táplálja a bőrt, és helyreálltja a normál pH-értékét is. Egy csésze zabpelyhet őröljünk finomra, és keverjük egy kád langyos vízbe, vagy őröletlenül tegyük bele egy összecsomózott harisnyába, és azt tegyük bele a kádba, mielőtt beleengedjük a vizet.



