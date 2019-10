A nagyszülők óriási előnyei

A kutatás ezer fő bevonásával készült, a válaszadók 18 és 25, valamint 65 és 75 év közöttiek voltak. Az eredménye mindkét generáció alapvetően házasság- és gyermekpárti, de kiemelkedően fontosnak tartják a kölcsönös segítségnyújtást is.

Fontos a nagyszülők segítsége. Fotó: iStock

A gyermekvállalási kedv is nagyobb

A válaszadók nagy többsége - a fiatalok 88 és az idősek 93 százaléka - vallja azt, hogy a szülői segítségnyújtás nagyon fontos egy fiatal pár számára. Több mint háromnegyedük szerint pedig a gyermekvállalási kedv is nagyobb a fiatalok körében, ha az unokákat alkalmanként a nagyszülőkre is rábízhatják.

A húszas éveik elején járó fiatalok majdnem fele több gyermekre vágyik, mint amennyi a szüleiknek van, az idősek 39 százaléka pedig több gyermeket vállalna, ha újrakezdhetné az életét. A válaszadó fiatalok többsége házasságban szeretne élni, és az idősek 63,2 százaléka pedig úgy gondolja, hogy aki gyermeket vállal, kössön házasságot is. A fiatalok körében a házasságot tervezők közül szinte mindenki szeretne gyermeket.

A fiatalok is gondoskodnának a szüleikről

A megkérdezett fiatalok 74 százaléka szívesen gondoskodna idős szüleiről, így az idősek is számíthatnának a fiatalabb korosztályra. A fiatalok az idejükből is többet szeretnének áldozni a nagyszülőkkel való találkozásokra. Mindössze egyharmaduk gondolja úgy, hogy most elég időt töltenek együtt.