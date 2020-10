Rémálmokat okoz a koronavírus

A koronavírus valóságos rémálommá tette rengeteg ember életét 2020-ban, akiknek világszerte egészségügyi veszélyekkel és gazdasági válsággal kell szembenézniük. Egy frissen közzétett finn kutatás szerint ugyanakkor sokaknak szó szerint rémálom ez a járvány. A tudósok mesterséges intelligenciával elemezték közel ezer ember álmait és megállapították, hogy az új koronavírus "megfertőzte" a rossz álmok közel felét. Eredményeiket a Frontiers in Psychology című lapban tették közzé.

Ezek a leggyakoribb rémálmok a járványról

A kutatók több mint négyezer ember alvási adatait és stresszszintjét mérték meg a koronavírus első hullámában elrendelt, hathetes kijárási korlátozás ideje alatt. Közülük 800-an részletesebben is meséltek arról, miket láttak és éreztek az álmaik során. Az eredmények a kutatók szerint aggasztó képet festettek a pandémia lelki egészségre gyakorolt hatásáról. A vizsgált személyek rémálmaiban nagyon sok hasonlóság figyelhető meg, így az egy kollektív félelemérzet lenyomatát képezi - mondta el a Helsinki Egyetem kutatója, Dr. Anu-Katriina Pesonen.

A járvány miatt a rémálmok is megszaporodtak. Fotó: Getty Images

A vizsgált személyeknek le kellett írniuk, milyen álmaik voltak éjszaka, majd azokat egy algoritmus rendszerezte, amely a leggyakrabban előforduló szóösszetételeket is vizsgálta. Végül 33 fő tematika köré rendezte a leírtakat, ezek közül húsz minősült rémálomnak, a rossz álmok 55 százaléka pedig valamilyen módon a járványhoz is köthető volt. Sokan álmodták például azt, hogy megfertőződtek valamilyen betegséggel, vagy hogy egy védőfelszerelést viseltek, amely meghibásodott vagy kilyukadt. A szociális távolságtartás hiánya is gyakran szerepelt a leírásban, például úgy, hogy valaki az akarata ellenére megfogta, vagy bekeveredett egy nagyobb tömegbe, amiből nem talált kiutat. Az álmok jelentős része valamilyen apokaliptikus, veszélyes világban játszódott.

A megkérdezettek nagy része a kijárási korlátozás ideje alatt egy kicsivel többet aludt a megszokottnál, ez azonban mégsem volt olyan pihentető. Tíz százalékuk jelezte, hogy nehezebben alszik el, mint korábban, minden negyedik válaszadónál pedig a rémálmok is megszaporodtak. A vizsgált alanyok több mint felének magasabb volt a stressz-szintje, mint a korlátozásokat megelőzően. Nem meglepő módon a legfeszültebb embereknél voltak a leggyakoribbak a koronavírushoz köthető rémálmok is.

