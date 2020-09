Vérszegénység

A vérszegénység gyakran jár extrém fáradtságérzettel, mivel ilyenkor nincs elegendő vörösvérsejt, hogy oxigént szállítson a fontos szervekhez. A fáradtság mellett fizikai gyengeséget, alvászavarokat, koncentrációs nehézséget, fejfájást, mellkasi fájdalmat is tapasztalhatunk. Az állapotot vashiány, vérveszteség, belső vérzés vagy bizonyos krónikus betegségek is kiválthatják.

Pajzsmirigyproblémák

Ha apajzsmirigyhormontermelése felborul, akkor már a leghétköznapibb tevékenységek is rendkívül fárasztóak lehetnek. Akár alulműködik, akár túlműködik a pajzsmirigyünk, a kimerültség egy lehetséges tünet. Túlműködés esetén tapasztalhatunk fogyást, gyakori szomjúságot, felgyorsult szívritmust, szokatlan szomjúságérzetet is. Alulműködés esetén hízás, vízvisszatartás fázékonyság, székrekedés és a szokásosnál erősebbmenzeszis jelentkezhet.

Az állandó fáradtság hátterében betegségek is meghúzódhatnak

Cukorbetegség

Diabétesz esetén a glükózt nem képes megfelelően felhasználni a szervezet, ami az energiaháztartásunkra is hatással van. A fáradtság mellett fokozott szomjúságot és éhséget, fogyást, gyakori vizelést, ingerlékenységet, homályos látást és gyakori gombás fertőzéseket is tapasztalhatunk.

Depresszió

A depresszió tüneteit szinte mindenki másként éli meg. A fáradtság mellett jelentkezhet energiahiány, változások az étkezési, alvási és higiéniás szokásokban, memóriazavarok, a koncentrációs készség romlása, pesszimizmus, folyamatos rosszkedv egyaránt.

Alvási apnoé

Az alvási apnoéban szenvedők akármennyit alszanak, nem tudják kipihenni magunkat, mivel alvás közben olyan légzészavarok lépnek fel náluk, amelyek megzavarják az alvási ciklust. Ennek a betegségnek számos komoly szövődménye lehet, így ha ilyesmire gyanakszunk, minél hamarabb menjünk alvásvizsgálatra.

