Ezért aludj úgy, mint az űrhajósok

A zéró gravitációs alváspozíció hallatán sokan az űrhajósokra gondolnak, de a Földön is érdemes kipróbálni ezt az alvópózt, mert számos betegség és panasz csökkenthető vagy akár le is küzdhető a segítségével. Szakemberek szerint azoknak is beválhat továbbá, akik nehezen alszanak el, mert ebben a pozícióban megy a legkönnyebben az elalvás. A zéró gravitációs alváspozíció egy semleges alvópóz, amely enyhíti a testre nehezedő nyomást. Tulajdonképpen azt jelenti, hogy a fejet és a lábakat egy kicsivel a szív szintje fölé emeljük, így a gerinc semleges helyzetbe kerül és pihenhet – írja a Metro.

A zéró gravitációs alváspozíció enyhíti a testre nehezedő nyomást. Fotó: Getty Images

Mi mindenen segít a zéró gravitációs alváspóz?

Alvási apnoé és horkolás esetén azért lehet jó ötlet így aludni, mert a fejünk picit magasabbra kerülhet a megszokottnál. Ez megnyitja a légutakat, így segíthet megelőzni a torok szöveteire ható rezgéseket, csökkentve a horkolást. A fej magasabbra kerülésével azt is meg lehet akadályozni, hogy a nyelv visszacsússzon a torokba és elzárja a légutakat, ami szintén horkoláshoz vezethet.

Ha a fej és a térdek egy vonalban vannak, kissé a szív szintje fölött, javulhat a vérkeringés, ami összességében is egészségesebb alváshoz vezethet.

Gyomorégés és reflux esetén is érdemes kipróbálni ezt az alvópózt, mert ilyenkor a fejünk a szív szintje fölé emelkedik, aminek következtében a gyomorsav nem tud olyan könnyen visszaszivárogni a nyelőcsőbe. Aki nem szenved az említett panaszoktól, de szeretne úgy pihenni, hogy minden éjjel segítse az egészséges emésztést, a zéró gravitációs alváspozícióban nem fog csalódni.

Izom- és ízületi fájdalmak esetén is érdemes lehet így aludni. Méghozzá azért, mert a súlytalanságot szimulálja és enyhítheti a nyomást, ezáltal segíthet csökkenteni a mindennapi fájdalmakat. A krónikus fájdalomtól szenvedők is gyakran érzik úgy, hogy tüneteik enyhülnek, ha a gerincük természetes S-alakot felvéve, semleges pózban tud pihenni. Sportsérülések esetén pedig azért jó ötlet kipróbálni a zéró gravitációs alvópózt, mert a lábak a megszokottnál kicsit magasabbra kerülnek, így javulhat a véráramlás, ami csökkentheti a sérült területre nehezedő nyomást.

