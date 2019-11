7 tipp alvászavar ellen

Ha a bárányok számolgatása nem segít, hogyan érhetjük el, hogy pihentető alvásban legyen részünk? Tippek alvászavar ellen.

Mivel életünk közel egyharmadát alvással töltjük, ezen igazán nem érdemes spórolni. Egy kényelmes matrac és jó minőségű párna elengedhetetlen a pihentető alváshoz, ezért ne sajnáljuk rá a pénzt. A legtöbb ember hajlamos a matracokat jóval az "üzemi idejük" lejárta után is használni (egy jó matrac általában 9-10 évig használható). Szánjunk időt a kutakodásra, próbáljunk ki többféle matracot és figyeljünk az allergénekre is, aki ugyanis érzékeny bizonyos anyagokra, nem csak az alvás minőségének romlását, de a bőr irritációját is kockáztatja.

A másnapi teendők miatt már azelőtt elkezdünk a holnapi gondokkal foglalkozni, mielőtt azoknak eljönne az ideje, ez pedig fokozhatja a stresszt . Alakítsunk ki egy esti rutint, nem csak az alváshoz, de a másnapi készülődéshez is. Már előző esteEzután mossunk arcot és fogat, majd fogjunk egy jó könyvet és így bújjunk ágyba. A légzőgyakorlatok itt is segíthetnek.

Valóságos öngerjesztő folyamat: ha azon stresszelünk, hogy nem tudunk rendesen aludni , előbb-utóbb ez valóban be is következik, ugyanis ezt "tanult inszomniának" nevezi a szaknyelv. Ahelyett, hogy kényszerítenénk magunkat, hogy lefeküdjünk, végezzünk légzőgyakorlatokat és igyekezzük meditációval, vagy más módon elterelni a gondolatainkat.

Tisztelt Dr Nő! Kb 2 éve kezdődött hogy nagyon nehezen alszom el, pszichiátriai betegséggel kezeltek kényszerbetegség, szorongás, de ezekre régebben szedtem gyógyszert és az alvásom is rendben volt. Annyira fáradt vagyok hogy felkerestem a Honvéd Kórházban egy alvásszakértőt, műszeres vizsgálattal nyugtalan lábszindrómát állapítottak meg. Két gyógyszert is kaptam, Myrzatent és Lyricat.Egyik sem segített az alvásomon. Az orvos tanácstalan csak kísérletezik, adott Gerodormot szedtem is egy két hétig aludtam de reggel úgy keltem mint aki semmit nem aludt. Próbáltam Melatonint de nem sokat javított álmosságot mindig érzek, de az agyam valamiért nem kapcsol ki. Depressziósnak is érzem magam mert semmihez nincs elég kitartásom, sokszor elkeseredett vagyok, és félek a jövőtől. 42 éves vagyok. Szeretnék más orvoshoz is elmenni, mert több szem többet lát, nem létezik hogy ennyi, és nyugodjon bele az ember a szenvedésbe. Baja környékén lakom, ha tud szakembert ajánlani hálás lennék érte. Köszönöm a segítséget. Üdvözlettel: Brigi

Kedves Oszlánczi Brigitta! Javaslom, egy magánpszichiátert keressen meg. (A helyi ideggondozó orvosa valószínűleg magán rendel is.) Üdvözlettel: Gaszner Péter