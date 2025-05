„Világgá ment” – két nap után találtak meg egy idős nőt Budakeszin

Az orvosi kezelés alatt álló nő múlt kedden délelőtt indult el Budaörsről a lányához Budapestre. Oda azonban nem érkezett meg, illetve előzőleg azt is kijelentette, hogy „világgá megy”, ezért egy rokona végül értesítette a rendőrséget. Az egyenruhások azonnal elkezdték az idős asszony keresését – derül ki a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.

Az idős nőre Budakeszin külterületén találtak rá az egyenruhások. Fotó: police.hu

A Budaörsi Rendőrkapitányság munkatársai a nő telefonján keresztül be tudták mérni a tartózkodási helyét, így is több négyzetkilométernyi területet kellett azonban átvizsgálni. A kereséshez a Pest Vármegyei Speciális Kutató-Mentő Szolgálat segítségét kérték, és az eltűntet drónnal is igyekeztek mihamarabb megtalálni. Végül az eltűnése után több mint két nappal, csütörtök délután találták rá Budakeszi külterületén. Az asszony kimerülten ugyan, de épségben került elő.