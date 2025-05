Megdöbbentő, hány balesetet okoznak az e-rolleresek – a gyorshajtás a legtöbb baj forrása

A fátyol- és gomolyfelhők mellett általában többórás napsütés várható, ugyanakkor a gomolyfelhők időszakosan jobban össze is állhatnak. Késő délutántól északnyugat felől határozottan csökken a felhőzet, ott a legtöbb helyen ki is derül az ég. Északon, északnyugaton egy-egy futó zápor kialakulhat. A nagy területen élénk északias szelet helyenként erős lökések kísérik. Délutánra 14 és 18 fok közé melegszik fel a levegő. Késő este 4 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. Az orvosmeteorológiai helyzetet ma is hideg fronthatás dominálja.