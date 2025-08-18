Kútba esett egy idős nő Borsod megyében – amikor a családja rátalált, már nem lélegzett

Múlt héten egy 60 év körüli nő beleesett a kertjében található kútba Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Családja pár perccel később talált rá, mentőt hívtak, és megvizsgálták az asszonyt, aki ekkor már nem lélegzett - számolt be az esetről az Országos Mentőszolgálat a Facebookon.

"A rutinos mentésirányító rögtön több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert riasztott a helyszínre, miközben az újraélesztés lépéseire instruálta a rémült bejelentőket. Elsőként rendőrök érkeztek a helyszínre, akik átvették a mellkasi nyomásokat, majd a perceken belül kiérkező esetkocsi folytatta az életmentést. A család gyors reakciójának és bajtársaink szakmai helytállásának köszönhetően a beteg keringése visszatért, így állapotának stabilizálását követően légi úton szállították kórházba a mentők" - írták a posztban.

Címlapkép (Illusztráció): Getty Images