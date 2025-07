Már egy hete semmi hír Margit néniről, bárhol lehet az országban

„Mintha elnyelte volna a föld” – írta nemrég Góczi Dalma a napokkal ezelőtt eltűnt nagymamájáról, Steiner Ferencnéről. A rendőrség által kiadott közlemény szerint a 82 éves Margit néni július 1-jén 14:30 körül hagyta el a nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház sürgősségi osztályát, és azóta nem adott magáról életjelet.

Már több mint egy hete keresik nagy erőkkel Steiner Ferencnét. Fotó: Góczi Dalma / Facebook

„Rémálom az egész… konkrétan bárhol lehet”

Az eltűnt asszony unokája az egyik friss helyzetjelentésében azt írta, egy hete hiába járják Nagykanizsát és környékét. „Felkerestük a mama szeretett helyeit, de olyan helyekre is elmentünk, ahol sosem járt, nem leltünk a nyomára. A rendőrség drónokkal is kereste, illetve a város kamerafelvételeit elemzi, de egyik felvételen sem pillantották meg. Mintha elnyelte volna a föld. Egyedül a kutyás keresés mozdított minket előre, mert mindkét kutya egymástól függetlenül egy buszmegállóban állt meg, ahonnan sajnos távolsági buszok is indulnak, így a mama konkrétan már az ország bármely szegletében lehet. Írtunk minden nagyobb, és a környékünkön lévő kisebb kórháznak, de sehol sincs… Teljes rémálom az egész… már felkerült a mama az országos körözési listára, konkrétan bárhol lehet” – fogalmazott Dalma.

Ha látod, hívd a 112-t!

Az unoka elmondása szerint fent megosztott kép viszonylag friss, májusban készül. Margit néni ismertetőjegyei a következők:

karika fülbevaló, utolsó ismert ruházata egy fekete színű nadrág, és egy egy közepes méretű fekete kézitáska.

„Kérjük, ha csak úgy érzitek, TALÁN ő az, akkor is hívjátok a 112-t vagy a nagykanizsai rendőrséget (+3693/312-190)” – írta Dalma.