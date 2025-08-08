Egy kislányt és az édesanyját mentette ki a tengerből a szabadságát töltő rendőr

Egy bajba került kislány kiáltására figyelt fel egy tengerparton pihenő törzsőrmester és felesége az albániai Qerret településen - számolt be az esetről a police.hu.

A rendőr azonnal reagált és a hullámzó tengerbe vetette magát, a két embert kimentve a mélyülő vízből. Az anya már eszméletlen állapotban lebegett a felszínen, és nem mutatott életjeleket.

A megkezdett újraélesztésben a kolléga felesége is szakszerűen részt vett, majd az ellátást később egy a helyszínen tartózkodó orvos vette át, aki a mentő kiérkezéséig folytatta a mellkaskompressziót. Az időben érkező mentősök stabil állapotban szállították a nőt a korházba.

Címlapkép: police.hu