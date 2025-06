Az online randiappok veszélyei: így hat a magányos szívre a ghostolás és a morzsaszórás

Nap mint nap emberek milliói kezdeményeznek beszélgetéseket idegenekkel világszerte az online randialkalmazások segítségével abban a reményben, hogy valaki olyannal kerülnek kontaktusba, aki szintén az igaz szerelmet keresi. Jon Andoni Duñabeitia, a madridi Nebrija egyetem pszichológusa szerint ugyanakkor sok esetben éppen ez az első hiba, amelyet a felhasználók elkövetnek: hogy vakon megbíznak valaki más szándékaiban. Könnyen előfordulhat ugyanis, hogy reménybeli partnerük valójában nem a szerelmet keresi, de még csak nem is valami ahhoz hasonlót. „Valójában több tanulmány is rávilágít, hogy a randiappok felhasználói számos különböző okból használják ezeket az alkalmazásokat, kezdve a beszélgetés iránti vágytól egészen addig, hogy csak nézegetni tudják mások profiljait. Ha a randialkalmazásokról van szó, akkor bizony az igaz szerelem az utolsó dolog, amely sok ember fejében megfordul” – írja a szakember a The Conversation oldalán megjelent cikkében.

Duñabeitia szerint a társkereső alkalmazások nem ritkán egy klasszikus gyermekmese világát idézik, telis-tele cselszövő karakterekkel és érzelmi kihívások sokaságával. Lássuk tehát, mit kell tudni az e világokban előforduló farkasokról, szellemekről és kétszínű morzsanyomokról.

A hazug farkas

Ebben a történetben a farkas a randiapp erdejének mélyén rejtőzik. Akárcsak a Piroskára leső éhes farkas, ez is a megtévesztés fátyla mögé bújik. És hogy mit jelent ez? Nos, a területen zajló kutatások szerint az online randizás kezdetén elhangzó információk átlagosan 7 százaléka totálisan téves. Vannak, akik így szeretnék érdekesebbé tenni a profiljukat, mások inkább kínos beszélgetéseket úsznának meg egy-egy hazugsággal. És míg a gyerekmesékben előbb-utóbb fény derül az igazságra, addig a való életben jóval nehezebb lehet megkülönböztetni a valóságot a fikciótól. Ha pedig mégis sikerül, a becsapott felhasználó óhatatlanul is kiábrándulttá és gyanakvóvá válik. Aligha jó kezdet ez bármilyen kapcsolathoz.

A randiappok farkasai sokkal több fájdalmat okoznak, miután lebuknak, mint a Piroskára leselkedő fenevad. Fotó: Getty Images

Morzsanyomok a semmibe

Nézzünk egy másik tipikus helyzetet, ahol a gyanútlan felhasználó egy morzsanyomokból kiszórt ösvényt követve hatol egyre mélyebbre az erdőben. Ezeket a morzsákat nem Jancsi és Juliska hagyta el maga mögött, hogy később hazataláljon. Csaliról beszélünk, amely idővel menthetetlenül csapdába ejti a felhasználót egy bonyolult érzelmi labirintusban.

A morzsaszórás mint gyakori jelenség a randiappokban azt jelenti, hogy valaki időről időre érdeklődést mutat a másik iránt, de nem akar valóban elköteleződni mellette, vagy közelebb lépni egy igazi kapcsolat felé. Magyarán valaki, aki kezdetben megragadja a figyelmünket, olykor eltűnik, majd újra felbukkan egy-egy pillanat erejéig – küld egy üzenet, kedveli egy fotónkat, stb. Az egyetlen célja ezzel csupán annyi, hogy életben tartsa a reményt arra, hogy talán lesz valami az ismerkedésből, de közben sosem kínál ennél többet. Akik pedig követik ezeket a nyomokat, előbb-utóbb elveszve érzik magukat, megannyi bizonytalanság közepette, hogy mire is számítsanak a továbbiakban.

Becslések szerint a felhasználók több mint harmada vált már vagy morzsaszórás elkövetőjévé, vagy annak áldozatává. A pszichológus szerint a jelenség egyáltalán nem ártalmatlan. Az ilyesfajta ügyeskedés ugyanis az áldozatokat csapdahelyzetbe ejti egy kusza érzelmi hálóban, ahonnan nagyon nehéz lelkileg sértetlenül kijutni. Mi több, hosszú távon a morzsaszórás magányosságot, tehetetlenségérzetet kelthet, különösen, amikor az érintettek felismerik, hogy partnerükben egyáltalán nincs meg a szándék a kapcsolat elmélyítésére.

Eltűnő szellemek

Maradva a történetmesélésnél, ebben a modern sztoriban is találkozhatunk szellemekkel, akik jó szellemhez méltóan hajlamosak nyomtalanul eltűnni. Ezt nevezzünk angol kifejezéssel ghostingnak. Amikor két ember elkezd egymással beszélgetni, látszólag mégis van közöttük a kémia, aztán az egyik fél hirtelen eltűnik. Soha többé nem válaszol az üzenetekre, nem reagál semmilyen megkeresésre. Mindez persze a másik emberben érthetően elhagyatottságot és bizonytalanságot ébreszt, hiszen válaszok híján fogalma sem lehet róla, miért történik, ami történik.

E pontont felfedezhetünk némi hasonlóságot egy másik közkedvelt mesével, Hamupipőke történetével. Hamupipőke és a herceg rögtön az első találkozáskor szimpatizálni kezd egymással, erős vonzódás alakul ki közöttük, ahogy ez nem ritkán a randiappok felhasználóinál is történik az első kapcsolatfelvételnél. Hamupipőke aztán eltűnik, a jóképű herceg pedig semmilyen más nyomot nem talál, csak egy üvegcipőt. Az a történet persze végül boldogan ér véget, nem kis részben a herceg erőfeszítéseinek köszönhetően. A valóságban viszont ritkán történik hasonlóan örömteli végkifejlet. Eközben egyes felmérések szerint a randiappok közel ötöde ghostolta már egy vagy több partnerét, vagy vált a jelenség áldozatává.

A boldog végkifejlet titka

„Hazug farkasok, morzsanyomok és szeszélyes szellemek: csak néhány példa a sok kihívás közül, amelyekkel a társkereső alkalmazások felhasználóinak szembe kell nézniük. Mindezek szkeptikussá, cinikussá, frusztrálttá vagy zavarodottá tehetik az áldozatokat, holott nem kellene ennek így lennie. A Hamupipőkéhez hasonlóan, ahol a történet a tánc után folytatódik, értelmes kapcsolatok építhetők a való életben is – valódi interakciók és őszinte, nyílt beszélgetések révén. Tudományos kutatások igazolják, hogy ahelyett, hogy eltűnnénk, érdemes inkább időt és energiát fektetni egy, a felszínességen túlmutató kapcsolat építésébe, amelyben kapcsolódást és önazonosságot találhatunk. Ezzel megteremthetjük az alapot, amelyre aztán saját szerelmi történetüket építhetjük” – fogalmaz Duñabeitia. „Mindenekelőtt azt kell észben tartanunk, hogy saját történeteinkben mi magunk vagyunk a főszereplők. Egyszersmind a saját kezünkben van a sorsunk, hogy hogyan írjuk meg a vágyott befejezést” – teszi hozzá.