Veszélyben voltak Lady Gaga hangszálai, az utolsó pillanatban mondta le a koncertjét

Polgári Lilla
Orvosa és énektanára javaslatára lemondta egyik koncertjét Lady Gaga. Az énekesnő elnézést kért a csalódott rajongóktól.

Lady Gaga a kezdés előtt néhány perccel halasztotta el szerdai koncertjét Miamiban - írja a Variety.

Nagyon sajnálom, de el kell halasztanom a ma esti miami koncertet. A tegnap esti próbán és a mai bemelegítés során a hangom rendkívül feszült volt, és mind az orvosom, mind az énektanárom azt tanácsolta, hogy ne lépjek fel, mert az kockázatos lenne” - magyarázta egy Instagram-sztoriban a történteket.

Lady Gaga az iHeartRadio Music Awards díjátadón 2025 márciusában.
Mint írta, szerette volna végigcsinálni a koncertet, de nem akarta megkockáztatni, hogy maradandó károsodást szenvedjenek a hangszálai. „A miénkhez hasonló koncertekkel kapcsolatos összes tapasztalatunk alapján jelentős a kockázat, és mint tudjátok, minden este élőben énekelek – és bár ez egy nehéz és fájdalmas döntés volt, jobban félek a hangomra gyakorolt hosszú távú hatásoktól. Remélem, megbocsátotok nekem, és elfogadjátok őszinte bocsánatkérésemet a csalódásért, a kiábrándulásért és a kellemetlenségért” - írta a posztban.

Hozzátette, hogy „a lehető leggyorsabban” megpróbálnak új időpontot találni. 

Ahogy azt korábban írtuk, az éneklés és beszéd közben a hangszalagok összecsapódnak, ami viszont apró zúzódásokat eredményezhet rajtuk. Ha valaki sokat használja a hangszálait, akkor az évek során csomók, polipok vagy ciszták alakulnak ki rajtuk. Ezek aztán torzítják a kiénekelt hangot: a leggyakoribb korai jel, hogy "csúszkál" a hang, vagyis hol hangnemben marad, hol lecsúszik róla. Létezik még az úgynevezett "lyuk" is, amikor a skála valamely pontját az énekes egy idő után képtelen lesz jól formáltan és hallhatóan kiénekelni.

