Idén ennyi pénzt szánnak a karácsonyra a magyarok

A felmérés szerint a lakosság egyharmada félretett megtakarításaiból tervezi fedezni az ünnepi kiadásokat, 59 százaléka pedig aktuális havi jövedeleméből. Emellett a válaszadók 12 százaléka hitelt vesz fel, hogy finanszírozni tudja az ajándékokvásárlást és az ünnepi menüt. Ez utóbbi arány az elmúlt nyolc évben sosem volt ilyen magas. Vannak, akik év végén munkahelyüktől kapnak segítséget: a megkérdezettek 17 százalékra számít idén pulykapénzre, átlagosan 71 500 forintra.

Idén átlagosan 46 ezer forintból oldanák meg a magyarok a karácsonyi ajándékozást. Fotó: Getty Images

A tavalyi évhez képest 61-ről 70 százalékra növekedett az ajándékozási kedv, azaz azok aránya, akik szeretnék valamivel meglepni családjukat, barátaikat. Ők átlagosan 46 ezer forintos keretben gondolkodnak, és a többségnek maximum 6 ember szerepel a listáján. Mára csupán a családok negyedénél gyakorlat, hogy minden felnőtt megajándékoz mindenkit. Eközben a magyarok felénél megjelentek pénztárcakímélő szokások:

körükben csak a gyerekek kapnak meglepetést (37 százalék),

összegkorlát van (29 százalék),

illetve közösen vesznek nagyobb ajándékot (17 százalék).

A tervezett karácsonyi pénzügyi kereteket nem mindig sikerül betartani. A felmérés résztvevőinek 43 százaléka hajlamos valamelyest túlköltekezni, 14 százalékuk pedig annyival túllépi a büdzsét, hogy januárban meg kell húznia a nadrágszíjat. A legnépszerűbb ajándékok toplistájának élén a szépségápolási termékek és illatszerek, a játékok, valamint a ruházati cikkek állnak. Nő a praktikus ajándéktárgyak népszerűsége: a múlt évhez képest többen tennének a karácsonyfa alá konyhai eszközöket (18 százalék), barkács- és kerti felszerelést (13 százalék), sporteszközöket (12 százalék), valamint háztartási gépeket (11 százalék).

Hiszünk is az akcióknak, meg nem is

A karácsonyi ajándékvásárlás fő szezonja a november: a magyarok több mint fele ekkor kezdi el beszerezni a meglepetéseket. Nem meglepő a vásárlási láz: a Black Friday akciókat kihasználva a lakosság 37 százaléka célzottan tervezi, hogy venni fog valamit. Még mindig vannak azonban fenntartások a csábító ajánlatokkal kapcsolatban, és a magyarok háromnegyede szerint a boltok sok esetben az eredeti árhoz képest nem valós kedvezményekkel tévesztik meg a vásárlókat. Az ajándékozni vágyók 57 százaléka a webshopból való vásárlást részesíti előnyben.

A magyarok kétharmada idén is állít karácsonyfát, de az otthonok több mint felében (54 százalék) műfenyőt díszítenek. Ahol lesz fa, ott a fenyőre a legtöbben a tavalyinál nagyjából 3 ezer forinttal többet, átlagosan 13 800 forintot szánnak. Bár a megkérdezettek a boltról boltra járkálás (36 százalék) és a nagytakarítás (26 százalék) mellett a sütés-főzést (18 százalék) is időrablónak vagy macerásnak élik meg, ugyanakkor kevesen mondanának le a hagyományos ünnepi menüről. A karácsonyi nagybevásárlást intézők 74 százaléka az alkalmi fogásokhoz is olyan saját márkás élelmiszereket választ, melyeket a hétköznapokban is szívesen vásárol.