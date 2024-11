Torokfájás enyhítése: ezekkel próbálkozz először

Többnyire vírusok, ritkábban baktériumok okozzák a fájó, szúró érzést és irritációt a torokban, amely kész pokollá teheti még a beszédet és az evést, ivást is. A probléma általában néhány nap alatt magától rendeződik, illetve bakteriális fertőzés esetén a háziorvos antibiotikumot is felírhat. Ezt leszámítva azonban a munka dandárját immunrendszerünk végzi, ami viszont nem azt jelenti, hogy ne tehetnénk közben semmit a tünetek enyhítése érdekében. Mint ugyanis arra dr. Daniel Allan családorvos a Clevelandi Klinika cikkében rámutat, akadnak olyan házi gyógymódok, amelyeket érdemes bevetni a torokgyulladás csillapítására.

A torokfájás többféle módszerrel is hatékonyan csillapítható. Fotó: Getty Images

Meleg és hideg italok

Náthás megbetegedések esetén az egyik leggyakrabban ismételt tanács, hogy fogyasszunk bőségesen folyadékot. A mögöttes indok pedig az, hogy a megfelelő hidratáltság elengedhetetlen a nyálkahártyák helyes működéséhez, ezáltal a szervezet öntisztító folyamataihoz. Az viszont már egyéni preferencia kérdése, hogy fájó torokkal ki mit fogyaszt szívesebben. Vannak, akik a forró teára és csirkehúslevesre esküsznek, míg mások inkább a jéghideg vizet részesítik előnyben.

Gargalizálás

Fogj egy pohár meleg vizet, adj hozzá fél teáskanál sót, majd kevergesd addig, amíg teljesen fel nem oldódik benne. Ezután gargalizálj vele – arra ugyanakkor figyelj, hogy véletlenül se nyeld le, hanem köpd ki az egészet! Háromóránként egyszer megismételve a gyakorlatot sokat tehetsz a fájdalom mérséklése érdekében. A sós víz csökkenti a gyulladást és az irritációt, de só helyett akár szódabikarbónát is ugyanúgy be lehet vetni. Utóbbi szintén nyugtatja a torkot, valamint fellazítja a letapadt váladékot.

Fájdalomcsillapítók

Az olyan gyulladáscsökkentő gyógyszerhatóanyagok, mint a paracetamol, az ibuprofén és a naproxén, ugyancsak segíthetnek elviselhetőbbé tenni a gyógyulási időszakot. Az adagolás kapcsán fontos azonban háziorvosunkkal vagy gyógyszerészünkkel egyeztetni, illetve elolvasni az adott gyógyszerhez mellékelt betegtájékoztatót.

Gőz és páratartalom

Visszatérve a hidratációra, a nedvesség nemcsak folyadékpótlás, de a beltéri páratartalom révén is pozitívan befolyásolhatja a torokkaparó panaszokat. Ha például veszünk egy jó forró zuhanyt, érezni fogjuk, ahogy a fürdőszobában felszaporodó gőz fellazítja a váladékot és csillapítja a fájdalmat. Hasonló elv mentén arra is érdemes ügyelni, hogy a lakás többi helyiségében se legyen túl alacsony a páratartalom.

Pihenés

Betegen nem véletlenül javasolt az ágynyugalom és pihenés, hiszen ez nagy segítség szervezetünk számára ahhoz, hogy a betegséget kiváltó kórokozók elleni harcra tudja összpontosítani energiáit. Nem mellesleg így kisebb valószínűséggel fertőzünk meg másokat. Arra azonban érdemes figyelni, hogy ne feküdjünk egész nap, hanem inkább polcoljuk fel magunkat az ágyban, esetleg üljünk egy fotelbe. A fekvés ugyanis nyomást helyez a torok hátsó részére, ezáltal akár súlyosbíthatja is a duzzanatot és a fájdalmat.

Méz

Teába keverve, de akár magában fogyasztva egyaránt remek gyulladáscsökkentő a méz, ennél fogva a torokfájás ellen is hasznos lehet. Ha nem is olyan erős, mint az e célra alkalmazható gyógyszerek, mindenképpen mellette szól, hogy gyerekeknek is nyugodtan adhatjuk, nem mellesleg nagyon finom.

Amit kerülni kell torokfájással

Egyes tényezők súlyosbíthatják a torokfájás okozta kellemetlenségeket, így ezektől érdemes óvakodni betegen. Ilyen a száraz levegő, amelyről ugye a páratartalom kapcsán már említést tettünk, de hasonlóképpen kerülendő a dohányzás, illetve a savas vagy fűszeres ételek, italok.