„Azt mondta, ez a korral jár”

„Azt vettem észre, hogy a férjem gyakran kel fel éjszakánként, hogy kimenjen a mosdóba. Mindketten alvászavarokkal küzdünk, és mondanom sem kell, nem segített a helyzeten az állandó jövés-menés, ajtócsukogatás, villanykapcsolgatás” – kezdte a beszámolóját a Redditen Bonnie. Mint írta, férje sokáig teljesen normálisnak tartotta az éjszakai mosdóhasználat iránti fokozódó igényét. Mivel 60 felett járt már, úgy gondolta, ez a korral járó kellemetlenségek egyike, amellyel mindkettejüknek meg kell barátkoznia. Mégsem tűnt úgy, hogy a férfi jól lenne vagy hogy ez az egész helyzet fenntartható. „Lehangoló volt látni, hogy éppen csak kijött a mosdóból, és már azt mondta, hogy újra vécére kívánkozik” – írta a nő, akit nem hagyott nyugodni ez a helyzet. Attól tartott, a férje tünetei talán valamilyen komolyabb betegségre utalhatnak.

Ráadásul hiába nem vallotta be, valójában a férfit is nagyon frusztrálta ez a helyzet. Az éjszakai ébredések jól láthatóan kimerítették, napközben fáradtság gyötörte, türelmetlenebb és ingerlékenyebb is volt, mint korábban. Végül Bonnie unszolására felkereste a háziorvosát, aki alaposan megvizsgálta. Az eredmény némi megnyugvást hozott a nőnek. „Kiderült, hogy az állapotát BPH-nak nevezik, amiről korábban soha nem hallottam – ez a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás latin neve. Sokféle kezelési lehetőség van, de szerencsére még viszonylag korai stádiumban diagnosztizálták nála ezt a betegséget. Nagyon nehezen tudtam rávenni, hogy orvoshoz menjen, de örülök, hogy ez a diagnózis született, és hogy nem rosszindulatú betegség” – írta a nő.

„Egyre tanácstalanabbul próbáltam megérteni, mi történik velünk”

Nagyon hasonló történetet mesélt el nekünk Ramóna is, akinek 32 éves párja is ezektől a panaszoktól szenvedett. Az ő esetük rávilágít arra: a prosztataproblémák egyáltalán nem csak az idősebb korosztályt érinthetik. „Rögtön azután feltűntek az első jelek, hogy összeköltöztünk Patrikkal egy közös albérletbe. Eleinte csak apróságok voltak – gyakran járt ki a mosdóba, sokszor éjjel is felkelt, nyugtalanul aludt. Azt hittem, stresszes a munkahelye miatt vagy csak átmeneti dolog. De idővel ez az egész elkezdte rányomni a bélyegét a kapcsolatunkra. Az intimitás is megváltozott közöttünk. Kevesebb volt a közelség, és ha volt is, valahogy más lett – feszengő, bizonytalan. Egy idő után már szinte kerültük is ezeket a helyzeteket, és én egyre tanácstalanabbul próbáltam megérteni, mi történik velünk” – emlékezett vissza.

A párkapcsolatra is rányomhatja a bélyegét ez a betegség. Fotó: Getty Images

A kettejük közötti kommunikáció is sokat romlott ebben az időszakban. „Zárkózott lett, ingerültebb, és én ezt először magamra vettem. Aztán végre, egyik este, amikor kicsit több időnk volt egymásra, bevallotta, hogy hónapok óta furcsa tünetei vannak: hirtelen jelentkező vizelési inger, de aztán nehezen indult el, vagy csípett a vizelet, és tompa alhasi fájdalmat érez. Az orvosa szerint valószínűleg prosztatagyulladásról lehet szó” – mondta el Ramóna.

A nő megdöbbent a diagnózison, mert bár hallott már a betegségről, nem gondolta volna, hogy ebben az életszakaszban szembesülnie kell vele. „Soha nem hallottam arról, hogy ilyen fiatal férfiakat is érinthetnek prosztatabetegségek. A fejemben ez valami idősebbeket érintő, ’öregkori’ probléma volt. Nagyon nehéz volt elfogadni, hogy a párkapcsolatunkat ilyen hamar, ilyen váratlan módon próbára teszi valami, amire egyáltalán nem voltunk felkészülve” – hangsúlyozta.

Bármelyik korosztályt érinthetik a panaszok

Való igaz, hogy a prosztata megbetegedései nagyobb arányban érintik az idősebb korosztályt (a prosztata jóindulatú megnagyobbodása például minden harmadik 50 évesnél idősebb férfit érint), a probléma tulajdonképpen bármelyik életszakaszban kialakulhat. Nagyon sok fiatal szenved például prosztatagyulladástól, amelynek hátterében általában valamilyen baktériumfertőzés áll. A betegség jellemző tünetei – a tompa alhasi fájdalom, a gyakori vizelési inger, a csípő érzés vizelés közben vagy után – nem elég drámaiak, hogy az ember az orvoshoz rohanjon velük. Később, amikor már merevedési zavar és fájdalmas magömlés is megjelenik, éppen a tünetek természete miatt nehéz az orvost felkeresni.

A jóindulatú prosztatamegnagyobbodás következtében a prosztata az eredeti méretének akár többszörösére nőhet, így pedig összenyomja, szűkíti a húgycső átmérőjét, komoly vizelési zavarokat okozva. Emiatt gyakoribbá válik a vizelési inger, amely akár éjszaka is jelentkezhet, ellehetetlenítve a pihenést. Tünetei hasonlóak a prosztatagyulladáséhoz: gyakori éjszakai vizelés, sürgető vizelési inger napközben, valamint a vizeletürítés megkezdésének, fenntartásának és befejezésének nehézsége is jellemző a prosztata megnagyobbodása esetén.

Fontos nyomatékosítani, hogy sem a gyulladás, sem a jóindulatú megnagyobbodás magától nem gyógyul meg, ezért érdemes velük orvoshoz fordulni. Szerencsére a patikákban vény nélkül is elérhetőek olyan készítmények, amik természetes hatóanyaggal enyhítik a prosztata megbetegedéseinek kellemetlen tüneteit.

Proxelan végbélkúp: gyógynövényi összetevőkkel

A helyi hatású Proxelan végbélkúp a krónikus prosztatagyulladás és a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás esetén alkalmazható. Hat gyógynövényi összetevőt és hialuronsavat tartalmaz. Klinikai vizsgálatokkal bizonyítottan csökkenti a vizelési panaszokat, és enyhíti a fájdalmat.

