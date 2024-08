Különösen kellemetlen, ha az embert olyasmi akadályozza a mindennapi tevékenységeiben, ami újra és újra visszatér – minden hónapban. Ilyen a PMS, vagyis premenstruációs szindróma. Sokáig nem is lehetett tudni a létezéséről, hiszen a női ciklus természetes dolog, nem gondoltak arra, hogy a hormonháztartás működése okoz számos tünetet egyes nőknél. Márpedig okoz, és nem is keveset. Hihetetlen, de több mint százötven testi, lelki és egyéb tünet hozható összefüggésbe ezzel a jelenséggel.

Egy PMS, ezerféle forma

Bár a pontos okot nem tudjuk, a hatásmechanizmus azért ismert. A női ciklus az ösztrogén és progeszteron hormonok szabályozása alatt áll. Ha az egyensúlyuk megbomlik, akkor kellemetlen folyamatok indulnak el. A hormonok a központi idegrendszerre hatnak, amely a teljes szervezetre befolyással bír; ez tehát az oka annak, hogy a PMS ilyen sokféle formában képes megjelenni.

Fotó: Getty Images

A mellfeszüléstől, fejfájástól, súlygyarapodástól, alhasi görcsöktől és bőrproblémáktól kezdve a hangulatingadozáson, túlérzékenységen, szorongáson, idegességen és búskomorságon át egészen a gyenge koncentrációig, csökkent motivációig, alvás- és evészavarokig sokféle gonddal találkoznak az érintettek a menzeszt megelőző hét-tíz napban. A tünetek ismétlődőek és kiszámíthatóak, de valószínűleg a PMS-sel küzdőknek is beletelt egy időbe, mire e változatos jelenségeket összekötötték a ciklusukkal. Persze ez nem azt jelenti, hogy a PMS ennyi mindent okoz egyetlen nőnél; általában a tünetek közül csak néhány jelentkezik adott személynél. Valaki inkább fizikális, más pszichés problémáktól szenved - az enyhétől az erős panaszokig. De bármelyik körbe tartozzanak is, a PMS jelentősen befolyásolja az érintettek életét, (a kezelést igénylő PMS előfordulását 5-31% között mérték).

PMS-típusok

Attól függően, hogy kinél milyen tünetek dominálnak, többféle csoportba sorolhatjuk az érintetteket:

H típusú – hiperhidráció, vízvisszatartás, mellfeszülés, lábdagadás

D típusú - lelki mélypontok, nyomott hangulat

A típusú - szorongó hangulati hullámzás

C típusú – sóvárgás, fáradtság

Ezen túl léteznek kevert típusok is.

A fogamzásgátló nem erre való

Mivel igazolt okot még nem ismer az orvostudomány, egységes terápiás lehetőséget sem tud kínálni. Egyes nőgyógyászok hormontartalmú gyógyszerek, fogamzásgátlók felírásával próbálkoznak, mondván, a szabályozott hormonadagolás kiegyensúlyozottabbá teszi a szervezetet. Ám a kombinált orális fogamzásgátlók csekély hatással vannak a PMS-re – kiderült, hogy a panaszok formája és intenzitása független attól, hogy valaki fogamzásgátlót használ vagy sem -, de még fokozhatják is a pszichés, hangulati problémákat. Így van, aki inkább más szintetikus anyagokat alkalmaz – külön az egyes tünetekre.

Hormonmentes megoldás

Vény nélkül kapható, barátcserjekivonat-tartalmú gyógyszer / Fotó: Phytotec Hungária Bt.

Sokan esnek kétségbe, amikor megtudják, hogy az érintettek közé tartoznak, hiszen azt gondolják, ezentúl minden hónapban vár rájuk egy kellemetlen hét. Ám az nem igaz, hogy semmit ne lehetne tenni ez ellen. Léteznek már hormonmentes megoldások is, amelyek enyhítik a PMS-tüneteket. Ilyen például a vény nélkül kapható Premens tabletta, amely egy lombhullató bokor, a barátcserje terméséből készült, állandó minőségű és magas koncentrációjú kivonatot tartalmaz. Ez a hatóanyag a női hormonális szabályozó rendszerbe belépve képes befolyásolni a körülményeket – ezt már vizsgálatokkal is igazolták. Elsődleges hatása az, hogy segít rendezni a cikluszavart, ezzel enyhíteni tudja az emlőfeszülés-okozta fájdalmat, és ehhez mindössze napi egy tablettára van szükség. A szedést a ciklus bármelyik napján el lehet kezdeni, és a menstruáció alatt is folytatni kell, legalább három cikluson át. A kezelés szükség esetén folytatható, vagy panaszok esetén újrakezdhető. És még mindig van pozitívum: a Premens az egyetlen recept nélkül kapható növényi gyógyszer, amely három havi terápiához elegendő kiszerelésben is kapható.