Miért mindig az év ugyanazon időszakában vagyunk betegek?

Pollennek azt a finom port hívjuk, amelyet a különféle fák, virágok, füvek és gyomok termelnek, hogy megtermékenyítsék az azonos fajhoz tartozó más növényeket. Ezek az egyébként teljesen ártalmatlan anyagok egyeseknél túlzott immunreakciót váltanak ki, ami az allergiaként ismert tünetegyüttest eredményezi a betegeknél. A kellemetlen panaszok szezonálisan felerősödhetnek, és sokak hétköznapi tevékenységeit is megkeserítik, sőt hosszú távon bizonyos betegségek előfordulása is gyakoribbá válhat a hatásukra. Tehát nem csak a beteg komfortérzete miatt szükséges az allergiás panaszok mérséklése vagy megszüntetése.

Az alvásunkat is súlyosan érintheti

Magyarországon száznál is több olyan virágzó növényfajról tudunk, amely allergiás tüneteket válthat ki, nagy arányban az úgynevezett szélbeporzású növények tartoznak ide. A parlagfű allergizáló hatásáról talán mindenki hallott már, de mellette nagyon gyakran okozhat problémát a többi között a tölgy, a kőris, a szil, a nyír, a juhar, az éger, a mogyoró, a réti perje, a mezei komócsin, a csillagpázsit, a csenkesz, a zsálya, a libatop, a bogáncs, illetve az útifű. A szervezet hibásan veszélyesként azonosíthatja ezeket a növényi polleneket, és vegyi anyagokat, hisztamint kezd termelni, hogy megszabaduljon tőlük, melynek következményeként nyálkahártya-duzzanat és gyulladások alakulnak ki.

A kellemetlen panaszok szezonálisan felerősödhetnek, és sokak hétköznapi tevékenységeit is megkeserítik. Fotó: Getty Images

A pollenallergia jellegzetes tünetei miatt Magyarországon is több százezer ember szenved: hatására jelentkezhet egyebek között orrdugulás, orrfolyás, viszkető, könnyező szemek, viszkető torok, torokfájás, köhögés, csökkent íz- vagy szaglásérzékelés, valamint légszomj. Egyeseknél szezonálisan, az év egy meghatározott időszakában jelentkeznek a panaszok, a nyírfapollenre érzékenyek tünetei például többnyire tavasszal, a nyírfák virágzása idején, a parlagfű-allergiásoké ezzel szemben kora ősszel fokozódnak. Másoknál viszont szinte egész évben fennállnak, hol gyengébben, hol felerősödve. Egyeseknél olyan intenzíven jelentkeznek, hogy már az éjszakai pihenésüket is megnehezíthetik, a tartós alvászavar pedig számos más betegség, sok egyéb mellett keringési zavarok és diabétesz kialakulásához is vezethet.

Hogy miért ilyen érzékenyek egyesek ezekre a levegőben szálló, egyébként teljesen veszélytelen pollenekre, annak több oka is lehet. Fontos tényező a genetikai hajlam, tehát ha valakinek a szülei is allergiával küzdöttek, úgy nála is nagyobb eséllyel jelentkezhetnek efféle panaszok. Emellett ugyanakkor többféle külső és belső tényező is hozzájárulhat a kialakulásához, például a légszennyezettség, a fokozott stressz, illetve bizonyos hormonális változások. Egyes elméletek szerint a túl steril környezetben felnövő gyermekek körében is több az allergiás, egyszerűen azért, mert a szervezetük kisebb mértékben érintkezett a környezetben lévő anyagokkal, így nem tudott hozzászokni.

Fontos, hogy megfelelően kezeljük a panaszokat

Mint azt korábban is írtuk, az allergiás tünetek egyeseknél a hétköznapi tevékenységeket is megnehezítik, és állandó kellemetlenségeket okoznak. Az orrdugulás miatt nehezebben tudunk aludni, napközben fáradtabbak, erőtlenebbek lehetünk és a teendőinkre is nehezebb a panaszok miatt koncentrálni. Fontos tehát, hogy ezeket mielőbb enyhítsük. A patikák polcain több olyan, vény nélkül is kapható készítmény elérhető, amellyel gyorsan megszüntethető az orrdugulás, orrfolyás, tüsszögés, illetve a többi allergiás tünet. Kaphatóak többek között a nyálkahártyát összehúzó szteroidos orrspray-k és cseppek, valamint antihisztamin-tartalmú készítmények is, amelyek gyors enyhülést biztosítanak. Egyre gyakrabban alkalmaznak immunterápiákat is a kezelés során, melyek során kis adagban juttatják be a felesleges immunreakciót kiváltó anyagot, így a szervezet is hozzászokhat az allergénhez.

Amennyiben csak egy-két növényre vagyunk allergiásak, könnyebben el is tudjuk kerülni a pollenekkel való érintkezést. Figyeljük a pollenhelyzetet, és magas koncentráció esetén lehetőleg kerüljük a fás-cserjés zöldövezeteket, vagy inkább maradjunk otthon. Mivel a tüneteket kiváltó pollenek a bőrön és hajon is megtapadnak, érdemes a leginkább terhelt időszakban gyakrabban zuhanyozni és hajat mosni.