Így védhetjük az egészségünket télen

A hideg téli hónapokban a vírusos és bakteriális betegségekkel orvoshoz fordulók száma is megemelkedik. A kórokozók miatt kialakuló légúti megbetegedések hatására az orrunk bedugul és nehezebben kapunk levegőt, mindez pedig nem pusztán kényelmi szempontból jelenthet kellemetlenséget. A légzés ideális esetben az orron keresztül történik, orrunk ugyanis nyáron hűti, télen fűti a beszívott levegőt, párásítja azt, és kiszűri belőle a szennyeződéseket. Ebben a folyamatban kulcsszerepe van az egészséges orrnyálkahártyának, illetve az általa termelt váladéknak. A téli hónapok ugyanakkor egyáltalán nem kedveznek az orrunk egészségének.

Hogyan őrizzük meg az orrnyálkahártya egészségét?

Télen a kevésbé szellőző, fűtött lakások levegője meleg és száraz, emiatt pedig az orrnyálkahártya is könnyen kiszáradhat. A hideg hónapokban ráadásul jóval kevesebb folyadékot is fogyasztunk a szükségesnél, amely szintén szerepet játszhat a nyálkahártya kiszáradásában. Ha hideg és száraz levegőnek van kitéve, az orrnyálkahártya irritált lesz és begyullad, aminek hatására több váladék képződik, míg végül az orr eldugul. A túltermelődött váladék visszacsöpög a torok irányába, és köhögést okoz. A felesleges nyálka elzárhatja az orrmelléküregeket is, ideális körülményeket teremtve a baktériumok elszaporodásához. Amennyiben hosszú ideig nem tud kiürülni, úgy a pangó orrváladék kedvez a bakteriális felülfertőzéseknek, és a megbetegedések végtelen spiráljába kerülünk. Fontos tehát, hogy a téli hónapokban kiemelt figyelmet fordítsunk az orrnyálkahártya egészségének megőrzésére, amihez érdemes megfogadni az alábbi tanácsokat.

A száraz orrnyálkahártya fokozottan sérülékeny, amire a gyakori orrvérzés is felhívhatja a figyelmet. Ilyen esetben mindenképpen forduljunk orvoshoz. A sűrűn előforduló orrvérzés ugyanis magas vérnyomásra és más egészségügyi problémákra is utalhat.

Ne feledkezzünk meg a párásításról!

Ahogy az imént is írtuk, a fűtött lakások meleg, száraz levegője kikezdi az orrnyálkahártyát. Érdemes tehát ezekben a hónapokban kiemelt figyelmet fordítani a beltéri páratartalomra. Használjunk párásítót a levegő nedvességtartalmának növeléséhez, különösen a hálószobában, ahol az éjszakánkat is töltjük. Tartsuk körülbelül 40-60 százalék között ezt az értéket.

A párás levegő és a folyadékfogyasztás is fontos lehet ilyenkor. Fotó: Getty Images

Igyunk eleget!

A megfelelő mértékű folyadékfogyasztás hidratálja a szervezetünket és segíthet megelőzni az orrnyálkahártya kiszáradását is. Naponta egy felnőtt embernek legalább 1,5-2 liter folyadék fogyasztása javasolt, még télen is, és törekedjünk rá, hogy ez ne maradjon el. Ne feledjük azt sem: a kávé és az alkoholos italok is vízhajtó hatásúak, így, ha ezeket fogyasztjuk, több folyadék bevitelére lesz szükség!

Használjunk orrsprayt!

A patikák polcain vény nélkül is elérhető több olyan orrspray, ami segítheti az orrnyálkahártya egészségének megőrzését. Ezek meggátolják a nyálkahártya kiszáradását, illetve csökkentik az esélyét annak, hogy a kórokozók megtapadjanak és elszaporodjanak az érintett területen.

Védjük az orrunkat a hideg levegőtől!

Hogyha hosszabb ideig tartózkodunk a kinti, hideg levegőn, takarjuk el a szánkat és az orrunkat sállal. Törekedjünk rá, hogy az orrunkon keresztül lélegezzünk, mivel az segít felmelegíteni és párásítani a belélegzett levegőt.