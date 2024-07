Hogyan védekezhetünk a HPV ellen?

A humán papillomavírus (HPV) nagyon gyakori, szexuális úton terjedő kórokozó, az emberek 85-90 százaléka átesik valamilyen HPV-fertőzésen az élete során. A fertőzés nőket és a férfiakat is érinthet. A HPV esetében valójában nem is egyetlen kórokozóról van szó, hanem egy víruscsaládról, amelynek több mint száz típusa ismert.

Egyes típusok miatt alakulhatnak ki szemölcsök, nemi szemölcsök, míg mások daganatkeltő (onkogén) képességűek, különböző daganatos betegségeket okozhatnak.

Nőknél például a genitális HPV-fertőzés egyes típusai rákot okozhatnak a méh alsó, hüvelyhez kapcsolódó részén, a méhnyakon. De a vírusfertőzés összefüggésbe hozható más típusú rákos megbetegedésekkel, köztük a pénisz, a hüvely, a végbélnyílás, a szeméremtest és a garat daganatos megbetegedéseivel is.

A HPV magas kockázatú törzsei ellen védőoltással is lehet védekezni. Fotó: Getty Images

A legtöbb HPV-vel fertőződött személy nem tudja, hogy megkapta a fertőzést, mert ez sokszor tüneteket sem okoz. Sok esetben a fertőzés csak átmeneti, és az immunrendszernek köszönhetően egy-két éven belül természetes módon, magától eltűnik a szervezetből. Érdemes azonban azzal is tisztában lenni, hogy ugyanazzal a HPV-típussal többször is meg lehet fertőződni.

Ha a szervezet immunrendszere nem tud megszabadulni az onkogén HPV-típus okozta fertőzéstől, hosszan tartó HPV-fertőzés alakulhat ki, és idővel a normál sejtek előbb rendellenes, majd rákos sejtekké is alakulhatnak.

A daganatkeltő képesség szempontjából megkülönböztetnek alacsony, közepes és magas kockázatú HPV-típusokat. A leggyakoribb típusok közül magas kockázatúak például a 16-os, a 18-as, a 31-es, a 33-as, a 45-ös, az 52-es, és az 58-as HPV-típusok, amelyek akár rosszindulatú daganatot is okozhatnak.

Hogyan lehet védekezni a HPV ellen?

A HPV-fertőzés főként szexuális érintkezéssel terjed, így fokozottabb kockázatnak vannak kitéve azok, akik megfelelő védekezés nélkül létesítenek szexuális kapcsolatot. Ezért a nemi úton terjedő HPV-fertőzés ellen egyrészt érdemes odafigyelni a biztonságos szexre, az óvszerhasználatra, hogy csökkentsük a megfertőződés veszélyét. Azonban mivel a nemi érintkezésnél akár a bőrkontaktussal is átadható a vírus, így az óvszer sem jelent teljes körű védelmet.

Létezik HPV-szűrővizsgálat is, és érdemes rendszeres időközönkét részt venni rákszűrésen is, mivel a fertőzés gyakran tünetmentes, sokáig maradhat észrevétlen.

A HPV-fertőzés és a rákos megbetegedés kockázatának csökkentésére létezik védőoltás is, amely a leggyakoribb, magas kockázatú típusok ellen védhet. Az oltást 2014 óta szabadon és ingyenesen lehet kérni a 7. osztályosoknak. De természetesen felnőttkorban is be lehet adatni a vakcinát. 15 éves kor alatt két dózis szükséges, míg a 15 évesnél idősebb korosztály számára három dózist kell felvenni.

A védőoltást ideális még a szexuális élet megkezdése előtt kérni, viszont felnőttkorban is be lehet adatni. A még nagyobb védelem érdekében a rendszeres szűrővizsgálatokon pedig akkor is ajánlott részt venni, ha valaki kapott védőoltást.

Az oltást nemcsak nők, de férfiak is beadathatják, hiszen a fertőződés őket is érintheti – okozhat nemi szervi szemölcsöt és egyes fajtái akár daganatos megbetegedést is.