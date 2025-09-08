Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Baj lett az intenzív együttlétből – hallottál már a honeymoon cystitisről?

K.Z.
Szerző K.Z.

A nászút kifejezés csupa kellemes érzetet kelt. Ám van, akiben kellemetlen emlékek is társulnak egy-egy szexuálisan intenzívebb időszakhoz.

Esküvő és utána a nászút (honeymoon), majd az úgynevezett mézeshetek – sokan képzelik úgy, hogy ez az emberi élet egyik legszebb, legörömtelibb, legfelhőtlenebb időszaka. Az első két jelző még igaz is lehet, ám a felhőtlenséget beárnyékolhatják az ilyenkor általában jellemző intenzív szex következményei. Alapvetően persze az intim együttlét jó dolog, és sokan gondolják úgy, hogy sosem lehet belőle elég, ám sajnos ezzel a baktériumok is így vannak.

Éva évekig magányosan élt, ám nemrégiben megismerkedett valakivel, akivel igazán élvezik egymás társaságát. Két hét után összeköltöztek, és a kapcsolatuk elején szinte naponta összebújtak. Egyik reggel Éva égő érzést tapasztalt vizelés közben, és gyakran kellett mosdóba mennie. Orvoshoz fordult, aki hólyaghurutot diagnosztizált nála és megemlítette a „honeymoon ciystitis” (nászutas hólyaghurut) kifejezést is.

Ez a köznyelvi formula arra utal, amikor valakinél szexuális együttlétet követően alakul ki hólyaghurut, azaz cystitis. „Nászutasbetegségnek” is szokták nevezni, de természetesen nemcsak nászút során jelentkezhet, hanem az intenzív vagy gyakori szexuális együttlét időszakában is megjelenhet.

Több együttlét – gyakoribb fertőzés?

Annak az oka, hogy a nemi együttlétekkel a fertőzések kockázata megnő, a női anatómiában rejlik. Nők esetében a húgycső rövidebb, a végbélnyílás, a hüvely és a húgycső nyílása egymáshoz közel helyezkedik el, így a bélbaktériumok – különösen az E. coli – könnyen eljuthatnak a húgycsőnyíláshoz, majd fel a hólyagba. A szexuális mozgás a baktériumokat mélyebbre tolhatja, és elősegítheti a fertőzést. Ezenkívül, bár ritkábban, a Staphylococcus saprophyticus is okozhat szex utáni hólyaghurutot – a 17-27 éves nőkben ez a baktérium a második leggyakoribb kórokozó.

honeymoon cystitis
Fotó: Getty Images

Honeymoon cystitis – a tipikus tünetek

A tünetek megegyeznek a hagyományos cystitisével: gyakori, sürgető vizelési inger, égő vagy fájdalmas vizelés, esetleg fájdalom a szeméremcsont felett, zavaros vagy a betegség későbbi szakaszában véres vizelet.

Mit lehet tenni? Megelőzés és korai beavatkozás

Bár nem mindig sikerül kivédeni a fertőzést, a kockázat csökkenthető megelőző óvintézkedésekkel. Ilyen például a vizelés közösülés előtt és után, így a baktériumok könnyebben „kiöblíthetők”. A bő folyadékfogyasztás miatti, rendszeres vizeletürítés is segíti a baktériumok kiürülését.

Higiénia és lubrikáció: a síkosító használata csökkentheti a szöveti irritációt és a baktériumok feljutását. Érdemes tudni azt is, hogy bizonyos fogamzásgátlók (például spermicid szerek vagy tartós spirál) fokozhatják a fertőzés rizikóját.

Bár az orvos javasolhat antibiotikumterápiát, kezdeti, komplikációmentes esetben bizonyos gyógynövényekkel is jók a tapasztalatok – egy részük klinikailag igazolt hatású.

  • Medveszőlőlevél: antibakteriális és húgyúti fertőtlenítő hatású.
  • Kukoricabajusz: nyugtató, gyulladáscsökkentő és vizeletürítést elősegítő hatású.
  • Csalán: gyulladáscsökkentő hatású, a fehérvérsejtek által termelt enzim aktivitását csökkentheti, így támogatva a gyógyulást.
  • Rozmaring: kiegészítő szerepe lehet a terápiában.

Ezen növények kombinációjából (antibakteriális, nyugtató komponensek) születtek tüneti enyhítést segítő készítmények, amelyeket patikában ellenőrzött formában lehet megvásárolni. Fontos azonban, hogy nem helyettesítik az orvos által rendelt terápiát súlyosabb vagy nem javuló esetekben. Ugyan a hólyaghurut nem fertőző betegség, de tanácsos szüneteltetni a szexuális együttléteket, és bő folyadékbevitellel, gyakori vizeletürítéssel segíteni a gyógyulást.

Mikor forduljunk orvoshoz?

  • Ha a tünetek nem enyhülnek 48-72 órán belül otthoni, enyhébb kezelés (gyógynövény, fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő, emelt folyadékbevitel, pihenés) mellett.
  • Ha láz, deréktáji fájdalom vagy véres vizelet is jelentkezik – ilyen esetekben a felső húgyúti fertőzés lehetőségét is ki kell zárni.

