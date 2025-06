Kiss Ádám: azt hittem, rögtön meghalok – szívizomgyulladással került kórházba a stand-upos

Az ország nagy részén derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható, de az északnyugati határvidékre a késő délutáni, esti órákban záporok, akár hevesebb zivatarok is besodródhatnak. A délnyugati szél többfelé megélénkül, olykor meg is erősödik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcsérték 30 és 36 fok között várható, az Alföldön lesz a legmelegebb. Késő estére 19 és 28 fok közé csökken a hőmérséklet. Ma még kitart a hőség, de a hétvége elmúltával hidegfront hoz majd némi enyhülést.