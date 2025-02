Így ismerhető fel a tünetmentes szívritmuszavar

Pitvarfibrilláció esetén a szív pitvara sokkal gyorsabban húzódik össze, mint a kamrák. Ez általában gyors, szabálytalan szívverést okoz tünetként, de előfordulnak olyan esetek is, amikor tünetmentesen van jelen ez a szívritmuszavar. Miért lehet mégis fontos a diagnosztizálás és a kezelés, ha a páciens nem érzi rosszul magát? Dr. Müller Gábor, a Kardioközpont kardiológusa válaszolt a kérdésre.

A pitvarfibrilláció jellegzetes tünetei

A pitvarfibrilláció a szívritmuszavar egyik leggyakoribb típusa, amely bár általában jellegzetes tüneteket okoz, bizonyos esetekben tünetmentesen is jelen lehet. Ilyenkor nyilvánvalóan sokkal nehezebb a felismerés, mint amikor az alábbi panaszok hívják fel a figyelmet a kórképre:

kimerültség, extrém fáradtság,

ájulásközeli állapot,

légzési nehézség, ami mozgás során és lefekvéskor felerősödik,

mellkasi fájdalom,

alacsony vérnyomás, ami miatt hányinger, szédülékenység is felmerülhet,

erős szívdobogás érzés, ami gyorsabbnak, de akár lassabbnak is tűnhet,

lebegő érzés a mellkasban,

annak az érzése, hogy a szív kihagy egy ütemet.

Ezek a tünetek jelentkezhetnek ritkábban, gyakrabban, de mindenesetre feltűnő jellegük miatt előbb-utóbb többnyire orvoshoz fordulnak vele az érintettek.

Normális szívműködés esetén egy elektromos jel hatására a szív pitvarai a vért az kamrákba préselik, mielőtt újra megtelnek. Ennek eredménye a szabályos szívritmus, ami lehetővé teszi, hogy a vér folyamatosan keringjen a testben. Pitvarfibrilláció esetén azonban az elektromos jeltovábbítás hibája miatt a bal pitvar sokkal gyorsabban pumpál, mint a kamrák. Ha pedig a pitvar összehúzódása rendkívül szapora, ezzel a kamrákat is gyors, kevésbé hatékony összehúzódásra készteti. Így a kamrákból kevesebb vér kerül a vérpályákba, mint normális szívritmus esetén. A pitvarfibrilláció veszélye kettős: egyrészt a ritmusváltás kapcsán felléphet embólia, amely a tüdőbe vagy agyba jutva okoz maradandó károsodást vagy halált. Másrészt a tartósan szabálytalan szívműködés szívelégtelenséghez vezethet. Egyes esetekben a pitvarfibrilláció lehet teljesen tünetmentes és csak rutin kardiológiai vizsgálat, vagy egy más célú kivizsgálás során ismerik fel, ami nagyon fontos lépés, hiszen az embóliaveszély ilyenkor is fennáll. Kiemelt fontosságú a véralvadásgátló szedése és a rendszeres kardiológiai ellenőrzés.

Kik tartoznak a nagyobb kockázatú csoportba?

Kutatások szerint nagyobb a csendes, vagyis tünetmentes pitvarfibrilláció kockázata azoknál, akik idősebbek, korábban már átéltek iszkémiás eredetű stroke-ot vagy átmeneti rohamot, cukorbetegek, szívelégtelenséggel, koszorúér-, pajzsmirigy betegséggel vagy krónikus vesebetegséggel élnek, esetleg magas vérnyomással küzdenek. A férfiakat és az elhízással élőket ugyancsak erősebben veszélyezteti ez a betegség. "Általában a szív elektromos jeleit ellenőrző EKG az, amelynek eredményei kapcsán fény derülhet a csendes pitvarfibrillációra. Ez után szükséges és fontos lehet az akár 7 napos Holter EKG, amely kis méretének, praktikusságának hála, egyáltalán nem zavar a mindennapokban. Ezzel az eszközzel akár a ritkább tüneteket okozó problémák is kiszűrhetők. Ugyancsak fájdalmatlan eljárás a szívultrahang, amellyel ma már akár terhelés mellett is megfigyelhető a szív munkája. Ugyanakkor manapság gyakran okosórák, okostelefonok detektálják a ritmuszavart, amit természetesen mindig kardiológusnak kell valójában diagnosztizálnia" – ismerteti dr. Müller Gábor, a Kardioközpont kardiológusa. Ha tünetek híján is sikerül felismernünk a pitvarfibrillációt, a kezelés ugyanúgy néz ki, mint a tipikus esetekben. A cél mindenképpen az, hogy csökkentsük a tromboembóliás kockázatot véralvadásgátlókkal, ezután dönthetünk arról, reális cél lehet-e a szabályos szinuszritmus helyreállítása, vagy csak a szívfrekvencia kordában tartására kell törekednünk. A cél a leghatékonyabb, biztonságos kezelés elrendelése és a személyre szabott életmód kialakítása, optimális esetben életmód orvoslás segítségével.