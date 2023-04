Higgadt maradt – így mentette meg apja életét

A hirtelen eszméletét vesztett férfihez a fia mentőt hívott, majd a segítség kiérkezéséig a mentésirányító utasításai alapján megvizsgálta édesapját, aki ekkor már nem lélegzett. Ugyan nem tudta, hogy mit kell tennie, mégsem esett pánikba és a telefonos instrukciók szerint azonnal megkezdte édesapja újraélesztését – számolt be az esetről az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) Facebook oldalán. Ha eszméletvesztés tanúi vagyunk, segítséget kell hívni a 112-es segélyhívószámon. Ezután is maradjunk a beteggel, amennyiben pedig leállt a légzése és a szívverése, haladéktalanul kezdjük meg a szív-tüdő újraélesztést a mentők kiérkezéséig. Könnyen lehet ugyanis, hogy ezen múlik az áldozat élete. Az alábbi videóban Kathy Zsolt mentőápoló mutatja be az alapszintű újraélesztés lépéseit.

Közben a mentésirányítás rohamkocsit, valamint az OMSZ Ügyeleti Szolgálatának közelben állomásozó kocsiját is riasztotta, amik perceken belül a helyszínre is érkeztek. A mentősök átvették az újraélesztést és emelt szintű ellátásba kezdtek, ami alatt a bejelentő továbbra is mindenben segített. Végül az időben megkezdett mellkasi nyomásoknak köszönhetően, stabil állapotban szállíthatták kórházba a férfit.

