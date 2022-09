Folytonos fáradtság? Mutatjuk, mi okozhatja

Szervezetünk normál működésében fontos szerepük van a különféle vitaminoknak és ásványi anyagoknak. Ha nem biztosítjuk a szükséges (napi) mennyiséget, az kezdetben csak zavaró tünetekhez vezethet, később azonban komoly egészségügyi problémák is kialakulhatnak. Egyes vitaminok, ásványi anyagok elégtelen szintje fáradtabbá tehet minket; az alábbiakban összegyűjtöttük, mely tápanyagok hiánya magyarázhatja legnagyobb eséllyel a kellemetlen panaszt.

Magnézium

A magnézium nélkülözhetetlen ásványi anyag. Egyebek mellett szükséges az energiatermeléshez, az idegek, valamint a szív- és érrendszer normál működéséhez, és ahhoz, hogy csontjaink, izmaink erősek, egészségesek legyenek – nem meglepő tehát, hogy hiánya izomgyengeséggel, fáradtsággal járhat. Megtalálható a zöldségfélékben (például a zöld leveles zöldségekben, mint amilyen a spenót), a hüvelyesekben, a diófélékben és a teljes kiőrlésű gabonafélékben, de étrend-kiegészítő formájában is pótolható.

Gyakran különféle vitaminok és ásványi anyagok hiánya áll a tartós fáradtság hátterében. Fotó: Getty Images

Kálium

Sokféle feladata van a szervezetben a káliumnak: hozzájárul a sav-bázis egyensúly fenntartásához, részt vesz az idegrendszeri ingerületek átvitelében, az izomműködésben, sőt, a sejtek energiaellátáshoz is szükség van rá. Mivel ez az ásványi anyag minden élelmiszerünkben ott van kisebb-nagyobb mennyiségben, mai táplálkozásunk mellett nehezen alakulhat ki hiány. Kiemelendő ugyanakkor, hogy bármely olyan állapot hatására, amely a folyadékvesztést a normálisnál nagyobb mértéken növeli (hányás, hasmenés, erős izzadás, vízhajtó szedése), drasztikusan lecsökkenhet a szintje (ilyenkor étrend-kiegészítő szedése válhat indokolttá). Ezt a fáradtság mellett olyan tünetek jelzik, mint az izomgörcsök és -gyengeség, a székrekedés, valamint a szabálytalan szívverés.

B12-vitamin

A B12-vitamin leginkább említésre méltó szerepe, hogy szerves részt „vállal” a vörösvértestek képzésében. A vörösvértestek szállítják a sejtjeinknek az oxigént, B12-vitamin-hiány esetén azonban károsodhatnak. Ez azt eredményezi, hogy kevesebb oxigén jut a szövetekhez, így a kimerültebbnek, fáradtabbnak érezhetjük magunkat. Jó tudni, hogy a B12 csak állati eredetű élelmiszerek tartalmazzák – remek forrásai a tejtermékek, a halfélék, a húsok, a tojás és a máj –, annak tehát, aki növényi étrendet folytat, érdemes B12-tartalmú étrend-kiegészítőt szednie.

Cink

Bár szervezetünk csak kis mennyiségű cinket igényel, ez az ásványi anyag közel száz enzim számára szükséges a létfontosságú kémiai reakciók végrehajtásához. Jelentős szerepet játszik a DNS-szintézisben, a sejtek növekedésében, a fehérjék felépítésében, a sérült szövetek gyógyulásában és az immunrendszer támogatásában is. Emiatt a hiányállapot – amely leginkább az emésztőrendszeri, máj- vagy vesebetegségben szenvedőket, illetve a várandós nőket veszélyezteti – elsősorban olyan tünetekkel járhat, mint a fáradtság, a csökkent immunitás és a lassú sebgyógyulás, de előidézhet rossz hangulatot, íz- vagy szaglásvesztést és étvágytalanságot is. Nagyobb mennyiségű cink a húsokban, a májban és a tojásban rejlik.

C-vitamin

A C-vitamin leginkább arról ismert, hogy véd az oxidatív stressz ellen és támogatja az immunrendszert. Emellett azonban azt is érdemes megemlíteni vele kapcsolatban, hogy a szervezet a csontjaink és ízületeink számára kritikus fontosságú kollagén termeléséhez is felhasználja. Ráadásul a C-vitamin elengedhetetlen az egészséges izmok építéséhez használt aminosavak előállításához. Így, ha a szervezet nem kap belőle eleget, hogy erősítse a csontokat, ízületeket, izmokat, gyengébbé, erőtlenné válhatunk. Ami a C-vitamin étrendi forrásait illeti, sok van a citrusfélékben, a paradicsomban, a paprikában, a brokkoliban és a kelbimbóban is.

D-vitamin

D-vitaminra elsősorban a csontok és az immunrendszer egészsége miatt van szükségünk, de az energikusságunkat, kedvünket szintén befolyásolja ez a vitamin. Elégtelen szintje esetén tehát a könnyebben lebetegedhetünk, nagyobb a csonttörés veszélye, és nem utolsósorban a normálisnál fáradékonyabbak, gyengébbek, letargikusabbak lehetünk. D-vitaminban gazdagok az olajos halak, a máj, a tojás és a tejtermékek, ugyanakkor a bőrben is képződik D-vitamin, ha azt napfény éri. Egyébként ősszel-télen, amikor kevesebbet süt a nap, célszerű étrend-kiegészítő segítségével kielégíteni a napi szükségletet.

