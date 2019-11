Életveszélyes lehet a magas vérlemezkeszám

Erre példa az ún. esszenciális trombocitémia (essentialis thrombocytosis, ET) is. Az állapotról dr. Szélessy Zsuzsanna, a Trombózisközpont hematológus főorvosnője beszélt.

A trombociták szerepe

A csontvelőben termelődő trombociták - azaz a vérlemezkék - fő szereplői a véralvadás beindításának, azaz az elsődleges véralvadásnak, így mennyiségbeli, illetve működésbeli zavarai komoly problémákat okozhatnak. Amennyiben valamilyen sérülés keletkezik, úgy a jelentősebb vérvesztést megakadályozva egyfajta dugót képeznek, méghozzá úgy, hogy a vérlemezkék összecsapódnak és kitapadnak az érfalhoz.

A vérlemezkék a fő szereplői a véralvadás beindításának. Fotó: 123rf

Amikor túl sok a vérlemezke

A vérlemezkék túl alacsony és túl magas száma is igen veszélyes az egészségre nézve. Ez utóbbi esetet több betegség is okozhatja, így fontos az alapos kivizsgálás. Előfordulhat ugyanis, hogy reumatoid arthritis, fekélyes vastagbélgyulladás, daganat vagy ún. esszenciális trombocitémia okozza a megemelkedett trombocitaszámot. Mindegyik kóros állapot szakszerű kezelése igen fontos, ugyanis ez által elkerülhetővé válnak olyan súlyos szövődmények, mint az erőteljes vérzés vagy a súlyos artériás elzáródás.

Esszenciális trombocitémia is állhat a lábbizsergés hátterében

Az ET olyan hematológiai megbetegedés, melynek során a vérlemezkékből túl sok képződik, mert a megakariociták kórosan elszaporodnak a csontvelőben, és citoplazmájukból rengeteg vérlemezke fűződik le. A túl nagy mennyiségű, akár milliós nagyságrendet is elérő - és sokszor károsodott - vérlemezkék nem képesek megfelelő összecsapódásra, ami vérzéses panaszokat indukálhat. Ennek azonban ellenkezője is előfordulhat, mivel ha túl nagy mennyiségben van jelen az érpályában a trombocita, akkor megnő a vérrögképződés esélye is, így trombózist is eredményezhet a test bármely részén.

A trombózis meglepő jeleiről itt olvashat részletesen!

Sajnos a probléma sokáig tünetmentes. Van, hogy egészen véletlenül derül fény a betegségre, pl. egyszerű szűrővizsgálat kapcsán a vérképből, ám az is jellemző, amikor a trombózis vagy infarktus okának kivizsgálása során jön rá az orvos az állapot meglétére. Emellett előfordulhat még, hogy a végtagok bizsergése, fejfájás, szempanaszok, gyengeség, vérzéses panaszok (például fogínyvérzés, kék-zöld foltok a bőrön, erős menstruáció) hívják fel rá a figyelmet - mondja dr. Szélessy Zsuzsanna.

Miként kezelhető az állapot?

Hogy pontosan miként lehet kezelni az állapotot, több tényező függvénye, hiszen befolyásolja például a vérlemezke száma, a beteg életkora, egyéb betegségei, hogy volt-e trombózisa, küzd-e valamilyen trombofíliával stb. Gyakorlatban az első alkalmazott szer, amelyet valószínűleg élete végéig kap a beteg, a vérlemezkék összecsapódását gátló gyógyszer. Ezt követi, illetve kiegészíti a személyre szabott kezelés, ami a trombocita számának csökkentésére irányul. Rendszeres gondozással és kezeléssel hosszú évtizedekig kordában lehet tartani a betegséget, és jó minőségű, hosszú életre van kilátása az illetőnek.