8 tünet, ami szívelégtelenségre utalhat

A szívelégtelenség egy komoly betegség, amelynek oka, hogy romló pumpafunkciója miatt a szív nem képes elég vért és oxigént juttatni a testbe. Emiatt sokféle panasz jelentkezhet, amelyek mind arra hívják fel a figyelmet, hogy valami nem megfelelően működik a testben. Dr. Müller Gábor, a Kardioközpont belgyógyásza, kardiológus a legjellemzőbb tüneteket vette számba, amelyek megléte esetén mindenképpen szükséges a kivizsgálás.

A szívelégtelenségnek több típusa ismert

"A szívelégtelenségnek különböző típusai vannak, így a szisztolés- és a diasztolés szívelégtelenség, valamint a bal oldali -, a jobb oldali - és a globális szívelégtelenség, amelyek mind különböző kezelést igényelnek. Már csak a differenciáldiagnózis miatt is nagyon fontos idejében orvoshoz fordulni bármilyen gyanús tünet esetén, még ha csak egy látszólag megszokott fáradtságról vagy köhögésről van is szó. A kikérdezésen, fizikális vizsgálaton túl szükséges lehet a laborvizsgálat, a mellkasröntgen, az EKG, a szívultrahang, esetleg az akár 7 napos Holter EKG, a terheléses EKG és a terheléses szívultrahang is. Amennyiben pedig az eredmények alapján megszületik a szívelégtelenség diagnózisa, meg kell kezdeni a gyógyszerekre és a megfelelő életmód felépítésére irányuló kezelést" – hangsúlyozza dr. Müller Gábor, a Kardioközpont belgyógyásza, kardiológus.

Ezekkel a tünetekkel forduljon orvoshoz:

Ödéma, lábdagadás

A szívelégtelenség jellegzetes vezető tünete az alsó végtagon megjelenő ödéma. (Ez csak a járóképes betegeknél jelentkezik, ugyanis a tartósan ágyban fekvő betegeknél a gravitáció miatt az ödéma a mélyen fekvő területeken, és nem a bokánál jelentkezik.) A páciensek sokszor arra panaszkodnak, hogy a zokni nagyon mélyen bevág a lábszárukba, bokájukba és a cipőjük estére szűknek tűnik. Az ödémát minden esetben megelőzi a tüdőben jelentkező, és a fizikális vizsgálat során a fonendoszkóppal hallható pangásos zörej. Az ödéma oka a szövetekben pangó folyadék, amit csak fokoz, hogy a vesék kevésbé képesek a víz és a nátrium tárolására, így fokozódik a folyadék visszatartás a szövetekben.

Súlyos betegségre hívhatják fel a figyelmet az alábbi tünetek. Fotó: Getty Images

Gyakori éjszakai vizelés

Az éjszakai gyakori vizelés hátterében több betegség, így például szívelégtelenség is állhat. A szív csökkent teljesítőképessége miatt nem képes teljes mértékben ellátni feladatát, ami nem csupán a friss vérnek az artériákba történő pumpálása, hanem a vénákban lévő vér visszaszívása is. Ha ez nem működik tökéletesen, a vér a lábakban pangani kezd, vizenyő alakul ki. Éjszaka, fekvés közben a lábak kötőszöveteiben felhalmozódott ödéma hirtelen elkezd felszívódni, több folyadék áramlik a szív felé, javul az erekben a keringés. Az érpályákban a nappali állapothoz képest viszonylagos folyadékfelesleg képződik, amit a vesék kiválasztanak, és ezért vizelési inger keletkezik.

Légszomj, nehézlégzés

Főként mozgás, fizikai aktivitás közben érzékelheti a beteg, hogy nehezebben tud levegőt venni, mélyebben, gyakrabban kell lélegeznie, de az is előfordulhat, hogy alvás közben jelentkezik a légszomj, amikor levegőért kapkodva ébred. A tünet oka, hogy a vér pang a tüdő ereiben, mert a szív nem tudja elég hatékonyan végezni a munkáját. Emiatt folyadék szivároghat a tüdőbe, ami nehézlégzést okoz. (Ha egy már ismert, diagnosztizált betegnél jelentkezik fekvő pozícióban a légzési nehézség, érdemes megemelni a felsőtestet.)

Hurutos köhögés, zihálás

A hurutos vagy produktív köhögés akkor jelentkezik, ha a reflexes mechanizmus váladékot hoz föl az alsó légutakból. A beteg ilyenkor átlátszó, véres vagy sárgás árnyalatú köpetet ürít. Az orvosnak már a szín is utalhat az eredetre, ami lehet akár légzőszervi fertőzés, krónikus tüdőbetegség vagy akár szívprobléma is. A diagnózis felállításakor a kísérő tünetek is árulkodóak lehetnek, így be kell számolni az esetleg légszomjról, zihálásról, a köhögéssel járó, vagy a légzésnél jelentkező hangokról is. Előfordulhat ugyanis, hogy a produktív köhögésnek kardiológiai oka van. A pangásos szívelégtelenség során ugyanis a szív nem tud elég vért pumpálni a testbe. Amikor pedig ez a gyenge pumpafunkció a szív bal oldalán mutatkozik meg, előfordul, hogy folyadék szivárog a tüdő légzsákjaiba, ami hurutos köhögést, habos köpetet, zihálás, sípoló légvételt okozhat. A szívelégtelenség miatti váladékozás jellegzetesen rózsaszínű.

Erős szívdobogás érzés

Az erős, gyors szívverés azért alakul ki, mert a szív így próbálja normalizálni a vérkeringést. A palpitáció során a beteg úgy érezheti, hogy erősen zakatol a szíve.

Szokatlan kimerültség, fáradtság

Előrehaladottabb stádiumban a betegnek gyakran már a mindennapos tevékenység is fárasztó, egy lépcsőzés vagy bevásárlás is komoly megterhelést jelenthet. Mivel a szív gyengesége miatt a szervekbe és az izmokba sem jut elég vér, ez nyilván megnehezíti a fizikai aktivitást.

Étvágytalanság, hányás

Ha az emésztőrendszer nem jut elég vérhez, a beteg úgy érezheti, nem tud enni, telítődött, akár hányingert, hányást is tapasztalhat.

Zavarodottság, feledékenység

Sokszor a hozzátartozók veszik észre, hogy a beteg zavarosan kezd gondolkozni, sok mindent elfelejt. Ez a vér összetételének megváltozására utalhat, hiszen például a nátriumhiány okozhat memóriazavart, zavartságot, ingerlékenységet.