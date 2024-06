Világbajnok látogatta meg a gyógyuló gyerekeket

„Miben hasonlít egy nehézsúlyú világbajnok bokszoló és egy kórházban gyógyuló kisgyerek? Mindketten erősek és képesek egy erőt próbáló helyzetben is győzni!” – olvasható a Bethesda Gyermekkórház friss Facebook-posztjában. A bejegyzésben egy emlékezetes találkozásról is beszámoltak.

„Először nem is mert odamenni a hatalmas emberhez”

A kórház egyik betege, Gergő magas vérnyomás miatt töltött az intézményben két napot. Így pont tudott találkozni az éppen ott járó profi amerikai ökölvívóval, Evander Holyfielddel.

Gergő, aki először nem is mert odamenni a hatalmas emberhez, végül összebarátkozott vele, felpróbálhatta a bokszkesztyűjét, sőt még autogramot is kapott tőle” – írták.

Az aláírás alatti „krikszkraksz”-ról pedig azt írták: Gergő édesapja jött rá, hogy egy bibliai igére utal. Pál levele a filippiekhez 4.13: „Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem”. A kórház arra is kitért, hogy hamarosan arról is bővebb tájékoztatást adnak majd, hogy pontosan miért is járt náluk bokszlegenda.

Kiemelt képünk forrása: Bethesda Gyermekkórház / Facebook