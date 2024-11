„Úgy zsibbadt a szám, hogy nem tudtam beszélni” – így hat a migrén a mindennapokra

Két napja szenvedek: majd széthasad a fejem és sokszor hányok, alig élek. Szegény párom intézte a gyerekeket és minden mást, de holnapra jobb lesz és talán már dolgozni is mehetek

– írja egy érintett a neten.

Nem pusztán fejfájás, a migrén ennél jóval gyötrőbb állapot lehet. Fotó: Getty Images

Baljós előjelek

Bár a migrénes roham váratlanul jelentkezik, vannak előzetes tünetei, így az esetek többségében akár néhány órával a migrén kitörése előtt fel lehet készülni a fájdalomra. Ez a figyelmeztető szakasz néhány órával, de akár pár nappal a roham előtt is jelentkezhet. Ezalatt hangulatváltozást, nyugtalanságot vagy letargiát, ásítozást, depressziós tüneteket vagy épp izgatottságot, étvágytalanságot, illetve erős szomjúságot tapasztalhatnak a migrénesek.

Az érintettek egy részénél ezt az aura fázisa követi, amely 5-től 60 percig tarthat. Az aura jelensége (melyről az érintettek körülbelül ötöde számol be) közvetlenül a heves fejfájás előtt jelentkezik: a látást ilyenkor csillámló karikák zavarhatják, de előfordulhat látótér-kiesés; illetve homályos, beszűkült, akár csőszerű látás is. Mindezt akár féloldali végtaggyengeség, zsibbadás, beszédzavar és szédülés is tetézheti. Ezek a tünetek körülbelül 10-20 percig állnak fenn, és a heves fejfájás kialakulásakor már nem észlelhetők.

Gyötrő tünetek

Magának a migrénes rohamnak leggyakoribb tünete a lüktető, esetleg féloldali, erős, 4-72 órán át tartó fejfájás, fény- és hangérzékenység, hányinger, hányás, letargia, beszédképtelenség és végtagtagzsibbadás. Általános, hogy ilyenkor a migrénes ember sápadt, kerüli a hangos és fényes helyeket, émelyeg. Az érintettek jellemzően nem akarnak mást, mint egy sötét szobában lefeküdni, főleg mert fizikai terhelésre a tünetek fokozódnak.

A rohamok gyakorisága nagyon változó: van, akinél csak félévente ismétlődik, míg másoknál sűrűbben. Nagy átlagban a migréneseknél havonta kétszer-háromszor is jelentkeznek az akár két-három napig eltartó erős tünetek. A tünetegyüttes nagyjából minden tizedik embert érinti kisebb-nagyobb mértékben, nők körében gyakoribb.

A migrén és a hétköznapok

Azok a nők, akik gyakran szenvednek migrénes fejfájásoktól, sokkal inkább érzik magukat lehangoltnak, fáradtnak a hétköznapokban. A migrénesek 37 százaléka évente több mint 5 napot hiányzik a munkahelyéről (iskolából) az állapota miatt. A betegség által érintettek fele nem éjszakázhat, 40 százalékuk nem ihat alkoholt. 58 százalékuk esetében tüneteik a szexuális életet is hátrányosan érintik. Ráadásul a felépülés szakasza akár napokig is eltarthat, ezalatt az érintettek másnaposság érzésről számolnak be.