Tévedésből jelentették be egy focista halálhírét Bulgáriában

A vasárnapi, Arda–Levszki Szófia labdarúgó-mérkőzést egyperces gyászszünet előzte meg, amikor Petko Gancsev focistára emlékeztek meg. Azonban az első félidő alatt kiderült, hogy tévedés történt, Gancsev nem halt meg, ezért az Arda bocsánatot kért a Facebookon - írja a 24.hu.

A bolgár sajtó megkereste a 78 éves focistát, aki elmondta, hogy mindig megnézi az Arda meccseit a tévében, most viszont lemaradt az elejéről. Miközben hazafelé tartott, többször csöngött a telefonja, de nem vette fel, és a felesége sírva fogadta, mikor hazaért. Utána két barátja is elérte, egyikük a stadionban is ott volt, amikor bejelentették a halálhírét.

Később a klub igazgatója is felhívta, hogy elnézést kérjen.

"Nem volt kellemes a helyzet, de igyekszem pozitív maradni. Szóval amikor meghallottam a szörnyű hírt, egy kis pálinkát töltöttem magamnak" - nyilatkozta nevetve.

Címlapkép (Illusztráció): Getty Images