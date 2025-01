Súlyos büntetésre számíthat a mentőket átverő telefonáló

Ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, hétfőn egy nem létező tömegbalesetet jelentett a mentőszolgálat dolgozóinak egy telefonáló. A bejelentés szerint 4 személygépkocsi ütközött és rengeteg a sérült, a nagy erőkkel kivonuló mentőszolgálat azonban nyomát sem találta az állítólagos tömegszerencsétlenségnek. Győrfi Pál, a szolgálat szóvivője szerint már készül a feljelentés az esztergomi fantomriasztó ellen, akinek "sokba fog fájni" ez az ízléstelen tréfa.

Milliós nagyságrendű összeg is lehet egy helikopter riasztása

A szóvivő elmondta, az évi 1,3 millió hívás közül csak 100-150 hasonló, teljesen hihetőnek tűnő hamis riasztást kapnak. Hiába tűnik ez a szám elenyészőnek, de egy is sok, mert ilyenkor a mentőegységek foglaltak, ha valahol nagy szükség van segítségre, akkor oda nem tudnak elindulni, nem beszélve a vonulás költségeiről, mert például a mentőhelikopter riasztása akár milliós nagyságrendű összeget is felemészt.

Győrfi Pál hangsúlyozta, aki szándékosan hamisan riasztja a mentőket, szabálysértést követ el, ami pénzbírsággal, illetve elzárással büntethető. Ezenkívül a mentőszolgálatnak lehetősége van kártérítést is követelni. "Ebben az esetben is folyik a feljelentés összeállítása, és igyekszünk kiszámolni azt a kárértéket, amit remélhetőleg ez az ember, akinek a cselekedetét nehéz megmagyarázni, meg is fog fizetni" – tette hozzá a szóvivő.

Borítófotó: MTI/Krizsán Csaba