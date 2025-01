Összekevert betegek: ügyvédet fogadott a felesleges beavatkozáson átesett férfi

Összecseréltek két beteget a szegedi egyetemi klinikán. A 77 éves férfi visszeres lábaival érfestésre érkezett az intézménybe. Egy tüdődaganatos beteggel együtt várta, hogy sorra kerüljön, utólag azonban kiderült, hogy a másik betegnek szánt beavatkozást végezte el rajta az orvos - számolt be az esetről az Index.

Az RTL beszámolója szerint a férfi bízott a szegedi egyetemi klinika orvosaiban, ezért örült, hogy kapott időpontot. A volt pincér azért érkezett, mert az évek alatt a sok állástól visszeres lett a lába, ezért fájt a bal vádlija, az orvosok pedig érfestést javasoltak neki. A beavatkozás reggelén egy betegtársával ültek a váróban. Az orvosok előbb a tüdődaganatos beteggel foglalkoztak, ám nem sokkal később egy betegszállító érkezett, és azt mondta, ő következik. Elmondása szerint még jelezte is a vizsgálóban, hogy érfestésre jött, de csak annyit mondtak neki, hogy feküdjön az asztalra, majd jött az orvos. Nagyjából 40 percig nem is szóltak hozzá, mire pedig végeztek, kiderült, hogy a tüdődaganatos betegnek szánt beavatkozást végezték el rajta. Elnézést kértek tőle, majd azt mondták, hogy ha már eljött, akkor megcsinálják az érfestést is.

"A beteg a beavatkozás ellen nem tiltakozott"

A klinika vezetője elnézést kért, és azt mondta, hogy ő nem tehet az esetről. "Személyazonosságát nem ellenőriztük még egyszer, abban a hiszemben, hogy a megfelelő beteget látjuk el. A beteg a beavatkozás ellen nem tiltakozott" – olvasható a jegyzőkönyvben.

A felesleges beavatkozáson átesett férfi azt mondja, hogy úgy meglepődött a történteken, hogy meg sem tudott szólalni. Nem érti, miért neki kellene megmondani az orvosnak, hogy mi a dolga, mit kellene csinálnia. Mostanra ügyvédet fogadott. Mocsai Gergely ügyvéd szerint a betegnek kártérítés jár, mivel ebben az esetben teljesen tényállásszerű a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés - számolt be az esetről az Index.