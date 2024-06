„Még áprilisban kérték bajtársaink segítségét két kisgyermekhez, akik Tolna vármegyei otthonukban szenvedtek sérülést egy szerencsétlen baleset következtében” – olvasható a mentők posztjában. Mint írták, a mentők nagy erőket mozgósítottak, és végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a testvérpárt. A történet azonban itt nem ért véget.

Szerencsétlen baleset, szerencsés végkifejlet

„Néhány héttel később egy megható levél érkezett a Paksi Mentőállomásra, amelyet a nagyobb testvér, Naomi írt az életmentőknek. A kislány kedves szavai meghatották bajtársainkat és megkönnyebbülten örültek a gyermekek felépülésének” – közölték.

Megható levelet írt egy kislány a mentőknek. Fotó: Országos Mentőszolgálat / Facebook

„Igen, az ilyenekért csináljuk!”

A bejegyzéshez több hozzászólás is érkezett. A kommentelők nagy része gratulált a mentőknek, a gyerekeknek pedig boldog gyermekkort és jó egészséget kívánt. Volt, aki szerint ezt a köszönőlevelet be kellene keretezni és kitenni a falra a mentőállomáson. Zoltán pedig az alábbiakat írta:

Gondolom ilyenkor kezd el egy könnycsepp elindulni a srácok szeme sarkában, és erre mondják azt, hogy »igen, az ilyenekért csináljuk!« Főhajtás, és a legnagyobb tisztelet a munkátokért!”