Laborlelet: mit jelez a magas CRP-szint?

A CRP-teszt a C-reaktív fehérje vérből kimutatható szintjét méri. A vizsgálat tulajdonképpen azt hivatott ellenőrizni, hogy van-e valamilyen gyulladás a szervezetben. Bizonyos esetekben a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának mérésére is használják, illetve annak monitorozására, hogy az autoimmun betegségekre szedett gyulladáscsökkentő gyógyszerek hatásosak-e. A teszt azonban csak a gyulladás jelenlétét tudja megmondani, a pontos helyét viszont nem, ez utóbbi információért tehát további vizsgálatok elvégzése szükséges – olvasható a WebMD összefoglalójában.

A C-reaktív fehérjét (CRP) a máj termeli, szintjét vérvizsgálat során tudják megállapítani. Fotó: Getty Images

Mivel a C-reaktív fehérje emelkedett szintje fertőzésre is utalhat, az orvos az alábbi tünetek fennállása esetén is elrendelhet CRP-tesztet:

láz

hidegrázás

gyors szívverés

gyors légzés

hányinger és hányás

Hogyan kell értelmezni a leletet?

A CRP-értéknél nemcsak azt fontos megfigyelni, hogy magasabb-e a normál tartománynál, hanem azt is, hogy mennyivel. Az alábbi táblázatban egy általános áttekintést találsz a különböző CRP-szintek lehetséges jelentéseiről.

Forrás: WebMD, fordítás: HáziPatika.com

A vizsgálat eredményét nagyban befolyásolhatja egy előrehaladottabb terhesség, valamint a fogamzásgátló tabletta szedése is. Ezek ugyanis jelentősen megemelhetik a CRP-értéket. A 50 mg/dl feletti CRP-szint azonban az esetek 90 százalékában bakteriális fertőzést jelez. Szóba jöhet egyebek mellett a hepatitisz C, a dengue-láz és a malária lehetősége is.

Mi a teendő magas CRP-érték esetén?

Ha a CRP-szinted közepes vagy magas, akkor a szakértők javaslata szerint az alábbiakra kell odafigyelned, hogy csökkenthesd a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát.

Kövess egészséges, szívbarát étrendet!

Igyekezz csökkenteni a koleszterinszintedet!

Törekedj az optimális testsúly eléréséére és megtartására!

Mozogj rendszeresen!

Ügyelj az esetlegesen fennálló cukorbetegséged vagy magasvérnyomás-betegséged megfelelő kezelésére!

Szokj le a dohányzásról!

Szokj le a dohányzásról! Minimalizáld az alkoholfogyasztást!